Планируется обновление парка комбайнов в стране

Улучшение обеспечения техникой считается одним из главных факторов повышения производительности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова во время выступления на проходящем в Саатлинском районе региональном совещании, посвященном Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы.

"В Государственной программе предусматривается обновление парка комбайнов для 22 районов за счет приобретения 571 нового комбайна. Это важный шаг в плане снижения потерь урожая в зерноводстве и завершения процесса уборки в оптимальные сроки", - добавила заместитель министра.