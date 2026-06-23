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Хорватию охватили природные пожары - ВИДЕО

В Хорватии за сутки пожарные 110 раз выезжали на тушение природных пожаров. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает хорватский телеканал HRT со ссылкой на государственный центр управления пожарными операциями. В последние дни в Хорватии установилась жаркая погода. Температура воздуха достигает 35 градусов Цельсия.