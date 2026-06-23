Prezident İlham Əliyev Dövlət qulluqçularını təltif edib

Prezident İlham Əliyev Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Sərəncama əsasən, Dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

"Tərəqqi" medalı ilə

Abdullayev Həbib Fərhad oğlu

Ağakərimov Akif Ağakərim oğlu

Ağayeva Aynurə Ərəstun qızı

Allahverdiyeva Rəvanə Çingiz qızı

Bəylərova Təranə Yunus qızı

Cabbarov Vilayət Hidayət oğlu

Əhmədova Azadə Hüseyn qızı

Ələsgərov Asəf Musa oğlu

Əliyev Baxşeyiş Əli oğlu

Əliyeva Ellada İdris qızı

Əmirbəyov Fərhad Fikrət oğlu

Əsgərova Gülnarə Mərdan qızı

Fərzəliyev Azər Şamil oğlu

Hacıyeva Nigar Akif qızı

Haxıyev Üfüq Gülağa oğlu

Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu

Həsənova Lalə Eyvaz qızı

Qədimli Elxan Mürvət oğlu

Qənbərov Yusif Bəybala oğlu

Quliyev Ruslan Namiq oğlu

Quliyev Üzeyir Çərkəz oğlu

Mahmudov Rüstəm Bəhruz oğlu

Məhərrəmov İsmayıl Əsgər oğlu

Məmmədov Anar Rəhim oğlu

Məmmədov Azər Xəlil oğlu

Mikayıllı Həbib Rasim oğlu

Musayev Cavid Xəlil oğlu

Nəbiyev Cahangir Şükür oğlu

Rəhimov Niyazi Süleyman oğlu

Rüstəmli Ruslan Rüstəm oğlu

Şıxəliyev Ceyhun Yavər oğlu

Tağıyev Mehman Nəriman oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Abasova Sonaxanım Həcibala qızı

Abbasov Şöləddin Ziyad oğlu

Abbasov Tural Nadir oğlu

Abbasov Yaqub Aman oğlu

Abdullayev İsrafil Qasım oğlu

Abdullayev Mehman İsrayıl oğlu

Abdullayev Rövşən Aslan oğlu

Abdullayeva Ülviyyə Bazim qızı

Abdullazadə Fəxrintac Səbuhi qızı

Abdullazadə Xaliq Nəriman oğlu

Adıgözəlov Akif Əlövsət oğlu

Adıgözəlov Şaiq Əli oğlu

Ağayeva Zöhrə Gəray qızı

Alışov Nəsib Bəhlul oğlu

Allahverdiyeva Nairə Əvəz qızı

Almazova Xatirə Əbil qızı

Aslanov Ramiz Rasim oğlu

Aslanov Şahin Müzahim oğlu

Babayeva Raifə Şəmil qızı

Bayramov Elşən Arif oğlu

Bayramov İqbal Musa oğlu

Bayramova Gülşən Nəriman qızı

Bəşirov Elşad Tofiq oğlu

Budaqova Sənəm Nəsib qızı

Cabbarlı Reqina Ruslan qızı

Cabbarlı Vüsal Daxil oğlu

Cavadov Ruslan Teyyub oğlu

Cavadova Gülnaz Təyyar qızı

Cavadzadə Cavid Bəylər oğlu

Dadaşova Xırdaxanım Rəcəb qızı

Dəmirova Xeyransa Alim qızı

Eyyubov Abuzər Veyis oğlu

Əhmədov Fariz Şöhrət oğlu

Əhmədova Həlilə İntiqam qızı

Əhməd-zadə Fərəh Aqil qızı

Əkbərova Rübabə Məmməd Bağır qızı

Əliyev Aqşin Qabil oğlu

Əliyev Altun Asəf oğlu

Əliyev Anar Telman oğlu

Əliyev Elşad Nizami oğlu

Əliyev Hasil Vahid oğlu

Əliyev İbrahim Müseyib oğlu

Əliyev Mikayıl Rafiq oğlu

Əliyev Şövqi İsfəndiyar oğlu

Əliyeva Leyla Məzahir qızı

Əliyeva Pərvanə Qorxmaz qızı

Əliyeva Səlbi Cavanşir qızı

Əliyeva Validə Avtandil qızı

Əliyeva Zəminə Ədil qızı

Əli-zadə Mir Kamal Qabil oğlu

Əmirbəyova Raidə Eldar qızı

Əmrahov Raqif Mustafa oğlu

Əmrəliyev Vüqar Şahlar oğlu

Əsədli Nərminə Ehsan qızı

Əsgərəlizadə Vəsilə Azər qızı

Əsgərov Tural Behbud oğlu

Əzizov Yalçın Saleh oğlu

Fərəcov Aqşin Rafiq oğlu

Fətullayev Əziz Əli oğlu

Hacıyev Ruslan Tofiq oğlu

Hacıyeva Gülnar Cəfərağa qızı

Hacıyeva Mərziyyə Rafiq qızı

Hacıyeva Rifaət Fikri qızı

Hacızadə Talıb Arif oğlu

Həsənov Fəxri Akif oğlu

Həsənova Afaq Hümmət qızı

Həsənova Fidan Fuad qızı

Həsənova Kəmalə Zal qızı

Həsənova Sevda Səlim qızı

Hüseynov Anar Eldar oğlu

Hüseynov Elnar Vaqif oğlu

Hüseynov Elnur Nadir oğlu

Hüseynov Ənvər Fuad oğlu

Hüseynov Fərid Elman oğlu

Hüseynov İdris Ağaxan oğlu

Hüseynov Ramil Vəkil oğlu

Hüseynov Tofiq Nəriman oğlu

Hüseynov Turan Biləndər oğlu

Hüseynova Səidə Oqtay qızı

Hüseynova Vüsalə Cabbar qızı

Hüseynzadə Elmar Əli Muxtar oğlu

Xəlilov Rauf Tofiq oğlu

Xəlilov Vüsal Mirzəcan oğlu

Xudaverdiyev Məhəmmədəli Bayram oğlu

Xudayev Ramin Əmrah oğlu

İbrahimli Vüsal Şəmil oğlu

İbrahimov Emin Dadaş oğlu

İbrahimova Hökümə Kamran qızı

İsgəndərov Ceyhun Əmirastan oğlu

İskəndərov Elşad Eldar oğlu

İskəndərov Şahin Əvəz oğlu

İsmayılova Səadət Teyyub qızı

Kazımov Elşən Zahid oğlu

Kərimov Kərim Rafiq oğlu

Kərimov Orxan Rafiq oğlu

Kərimov Şahin Rafael oğlu

Qafarlı İradə Süleyman qızı

Qarayev Azər Mədəd oğlu

Qarayev Əmrah Niyazi oğlu

Qasımlı İlqar Bəkir oğlu

Qasımov Lətif Cəfər oğlu

Qasımov Murad Arif oğlu

Qəhrəmanov Cəsarət Qəhrəman oğlu

Qəhrəmanov Qəhrəman Arif oğlu

Qənbərov Mürsəl Məhərrəm oğlu

Qəribov Şəmsi Allahverdi oğlu

Qocayev İlqar Sadıq oğlu

Quliyev Elşən Arif oğlu

Quliyev Etibar Abasqulu oğlu

Quliyeva Sevda Sevindik qızı

Quluyev Elməddin Əlihüseyn oğlu

Qurbanlı Jalə Kamal qızı

Qurbanov Ceyhun Museyib oğlu

Qurbanova Kəmalə Misir qızı

Qurbanova Svetlana Qəməddin qızı

Qurbanzadə Türkan Ədalət qızı

Qüdrətli Vəfa Kadil qızı

Mahmudov Müqalib Bədəl oğlu

Mahmudov Səbuhi Şahin oğlu

Mehrəliyev Elçin Əlövsət oğlu

Məhərrəmov Orxan Xalıqverdi oğlu

Məhərrəmova Ruqiyyə Namiq qızı

Məlikov Mahir Zakir oğlu

Məmişov Kənan Həmzağa oğlu

Məmmədəliyev Elçin İsgəndər oğlu

Məmmədli Fariz Tofiq oğlu

Məmmədov Azər Elman oğlu

Məmmədov Elvin Şaiq oğlu

Məmmədov Əzizağa Ağababa oğlu

Məmmədov Kənan Arif oğlu

Məmmədov Namiq Xanoğlan oğlu

Məmmədov Sabir İbrahim oğlu

Məmmədov Vəli Ramazan oğlu

Məmmədova Fəridə Elçin qızı

Məmmədova Sevinc Məmməd qızı

Məmmədova Şahanə Şahin qızı

Məmmədova Vüsalə Rafiq qızı

Məmtiyev Tofiq Rəhim oğlu

Mikayılova Gülər Sahib qızı

Mirzəyev Rasim Rafiq oğlu

Mirzəzadə Anar Fərhad oğlu

Mirzəzadə Ramil Xanış oğlu

Mövsümov Anar Ağabala oğlu

Muradova Təravət Məmməd qızı

Nağıyev Hicran Asif oğlu

Nəbiyev İlkin Məmmədzadə oğlu

Nəbiyev Qamət İsmayıl oğlu

Nəbizadə Nəbi Rafiq oğlu

Nərimanova Nuranə Fazil qızı

Nəsirov Hikmət Arif oğlu

Nəsirova Nərmin Natiq qızı

Niftəliyev Qüddəsər Sədiyar oğlu

Novruzov Cümşüd Musa oğlu

Orucova Arzu Məmməd qızı

Osmanov Müşfiq Məmməd oğlu

Ömərova Vəfa Kamal qızı

Paşayev Allahverdi Oktay oğlu

Paşayev Faqil Teymur oğlu

Paşayev Sənay Oktay oğlu

Paşayeva Arifə Xanlar qızı

Pənahlı Rüfət Akif oğlu

Pənahov İlqar Əsgər oğlu

Rəhimov Ayaz Süleyman oğlu

Rəhimov Azər Binnət oğlu

Rüstəmli Samir Famil oğlu

Rüstəmov Kamal Elbrus oğlu

Rzayev Rauf Zeynal oğlu

Salmanova Maral Saday qızı

Sarıyeva Aynel Əlövsət qızı

Səfərəli Gülşən Rüfət qızı

Səlimbəyli Zeynəb İsa qızı

Səlimova Pərvin Ədalət qızı

Səlimova Reyhan Aslan qızı

Səmədova Turan Zakir qızı

Səttar-zadə Müşfiq Sahib oğlu

Sıraczadə Elvira Vaqif qızı

Soltanov Fərid Rafael oğlu

Sultanov Emil Telman oğlu

Sultanov Samir Əzim oğlu

Sultanov Səməd Samir oğlu

Süleymanov Abbas Qurban oğlu

Süleymanov Anar Zakir oğlu

Şamıyeva Roza Rafiq qızı

Şamilov İlkin Həmid oğlu

Şəfiyev Asif Nəriman oğlu

Şəfiyev Bahadir Ataməli oğlu

Şükürov Şirxan Bayram oğlu

Tağıyev Şahmar Camal oğlu

Tağızadə Anar Abil oğlu

Tairquliyeva-Nağıyeva Arzu Ələmdar qızı

Teymurov Rasim İbrahim oğlu

Turabova Amalya Paşa qızı

Umudov Elvin Natiq oğlu

Vəliyev Barat İlandiyar oğlu

Vəliyev Fərid Əzizağa oğlu

Vəliyev Sənan Mahmud oğlu

Vəliyeva Nigar Ələddin qızı

Yusubov İsa Həsən oğlu

Yusupova Marina Əlimuradovna

Zeynalov Eldəniz Sabir oğlu

Zeynalov Rasim Aydın oğlu

Zeynalov Vəfadar Kamil oğlu

Zeynalova Nərmin Alim qızı.