Азербайджан принял участие в заседании Азиатской группы ОИС

23 июня в рамках 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоялись консультативные встречи региональных групп - Арабской, Африканской и Азиатской.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании Азиатской группы председательствовал депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев.

Он подчеркнул важность укрепления исламской солидарности, развития парламентской дипломатии и расширения сотрудничества между мусульманскими странами. Отмечалось, что Президент Ильхам Алиев определил укрепление исламской солидарности в качестве одного из важнейших приоритетов современности. Было сказано, что на фоне растущей геополитической напряженности, гуманитарных кризисов и распространения исламофобии солидарность между мусульманскими странами должна стать уже не просто принципом, а механизмом практического сотрудничества.

В группах были обсуждены такие организационные и координационные вопросы, как выдвижение общих кандидатур в структуры организации и согласование общей позиции по ее дальнейшей деятельности.

На встречах также состоялся обмен мнениями касательно председательства и проведения следующих сессий, Исполнительного комитета, Генерального комитета и постоянных специализированных комитетов, а также координации будущей деятельности организации. В ходе консультаций особое внимание было уделено вопросам согласования позиций региональных групп и подготовки общих решений для предстоящих заседаний.

Был проведен обмен мнениями вокруг документов и проектов решений, которые будут обсуждены в комитетах. Члены региональных групп провели дискуссии по согласованию общих позиций на предстоящих заседаниях, укреплению сотрудничества и обеспечению координации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская делегация подключилась к обсуждениям по вопросам повестки дня на заседании Азиатской группы.