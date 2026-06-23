https://news.day.az/world/1843568.html Кибератака нарушила работу банков в Иране В Иране произошла новая кибератака на банковскую систему. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент привел к сбоям в работе карточных сервисов трех государственных банков. После серии недавних кибератак на крупные банки страны сегодняшняя атака вновь вызвала перебои в банковских услугах.
Кибератака нарушила работу банков в Иране
В Иране произошла новая кибератака на банковскую систему.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент привел к сбоям в работе карточных сервисов трех государственных банков.
После серии недавних кибератак на крупные банки страны сегодняшняя атака вновь вызвала перебои в банковских услугах.
В Компании информационных услуг Ирана сообщили, что из-за сбоев в карточных системах банков "Melli", "Saderat" и "Tejarat" для защиты данных и средств клиентов все карточные операции по этим банкам временно приостановлены.
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