Кибератака нарушила работу банков в Иране

В Иране произошла новая кибератака на банковскую систему.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент привел к сбоям в работе карточных сервисов трех государственных банков.

После серии недавних кибератак на крупные банки страны сегодняшняя атака вновь вызвала перебои в банковских услугах.

В Компании информационных услуг Ирана сообщили, что из-за сбоев в карточных системах банков "Melli", "Saderat" и "Tejarat" для защиты данных и средств клиентов все карточные операции по этим банкам временно приостановлены.