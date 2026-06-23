В Иране полностью возобновили авиасообщение

В Иране все воздушные маршруты открыты для гражданской авиации.

Как передает Day.Az, об этом заявила Организация гражданской авиации Ирана.

Ведомство объявило о полном возобновлении авиасообщения над территорией страны.

Отмечается, что воздушное пространство Ирана теперь работает круглосуточно без ограничений, а также вновь разрешены внутренние и транзитные рейсы.