https://news.day.az/world/1843577.html В Иране полностью возобновили авиасообщение В Иране все воздушные маршруты открыты для гражданской авиации. Как передает Day.Az, об этом заявила Организация гражданской авиации Ирана. Ведомство объявило о полном возобновлении авиасообщения над территорией страны.
В Иране полностью возобновили авиасообщение
В Иране все воздушные маршруты открыты для гражданской авиации.
Как передает Day.Az, об этом заявила Организация гражданской авиации Ирана.
Ведомство объявило о полном возобновлении авиасообщения над территорией страны.
Отмечается, что воздушное пространство Ирана теперь работает круглосуточно без ограничений, а также вновь разрешены внутренние и транзитные рейсы.
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