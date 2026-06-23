Президент Ливана о переговорах с Израилем

Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что главной целью страны остается вывод израильских сил с юга Ливана на фоне прямых переговоров в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, заявление главы государства опубликовано в X на странице президентского офиса.

Аун отметил, что события последних дней подтвердили правильность выбора переговорного пути, назвав его единственным способом достижения национальных целей и восстановления прав.

Он выразил надежду, что текущие переговоры приведут к укреплению суверенитета Ливана и полному восстановлению государственной власти на всей территории страны.

Президент Ливана также подчеркнул, что Бейрут не согласится на сохранение израильского присутствия на юге страны и продолжит настаивать на прекращении "оккупации" и внешнего влияния.

Отметим, что в Вашингтоне проходит очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном.