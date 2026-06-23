https://news.day.az/world/1843573.html В Вашингтоне начались переговоры Израиля и Ливана В Вашингтоне начался очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, на встрече стороны обсудят политические вопросы и вопросы безопасности. Отдельные сессии, посвященные политическим и вопросам безопасности, пройдут в среду и четверг.
В Вашингтоне начались переговоры Израиля и Ливана
В Вашингтоне начался очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, на встрече стороны обсудят политические вопросы и вопросы безопасности.
Отдельные сессии, посвященные политическим и вопросам безопасности, пройдут в среду и четверг.
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