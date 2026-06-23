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В Вашингтоне начались переговоры Израиля и Ливана

В Вашингтоне начался очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном. Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, на встрече стороны обсудят политические вопросы и вопросы безопасности. Отдельные сессии, посвященные политическим и вопросам безопасности, пройдут в среду и четверг.