В iPhone появилась секретная функция

С iOS 27 в iPhone добавили возможность восстановления настроек смартфона, не подключая его к компьютеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание профильное издание MacRumors.

Авторы портала заметили, что новая функция появилась в iOS 27, анонсированной в начале июня. Опция позволяет запустить телефон Apple без загрузки операционной системы (ОС) для его настройки, диагностики или восстановления. Эта функция похожа на аналогичную, которая присутствует в компьютерах Mac.

Секретную функцию можно вызвать, если выключить iPhone, а затем нажать и удерживать боковую кнопку. Специалисты объяснили, что кнопку нужно продолжать держать несколько секунд, пока на экране не появится новое меню восстановления.

При запуске функции откроется меню ассистента восстановления, опция обновления программного обеспечения (ПО), режима диагностики, режима восстановления. Также пользователи смогут стереть контент и все настройки с телефона.

"Это нововведение означает, что некоторые виды диагностики и исправления ошибок, которые ранее требовали подключения iPhone или iPad к компьютеру, теперь можно выполнить самостоятельно на самом устройстве", - пояснили журналисты.