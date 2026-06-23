Семья Месси эмоционально отреагировала на его гол

Реакция семьи Лионеля Месси на второй гол капитана сборной Аргентины в матче против Австрии стала одной из обсуждаемых тем после игры.

Как передает Day.Az, соответствующее видео было опубликовано в социальной сети X. На кадрах видно, как близкие футболиста бурно радуются забитому мячу.

Болельщики расценили реакцию семьи как подтверждение влияния Месси на поле и сильной поддержки со стороны его окружения.

Тем временем сам Месси прокомментировал влияние возраста на свою игру. По словам форварда, которому скоро исполнится 39 лет, во время матчей он не задумывается о возрасте.

"Если честно, я не играю, думая о том, сколько мне лет. Я больше смотрю на то, как чувствую себя физически", - отметил Месси.

Он добавил, что старается приносить максимальную пользу команде независимо от возраста.

"Сейчас я просто стараюсь отдавать максимум и выкладываться полностью. Правда в том, что физически я чувствую себя хорошо", - сказал капитан сборной Аргентины.

Напомним, что Лионель Месси оформил дубль в матче чемпионата мира-2026 против Австрии и помог сборной Аргентины одержать вторую победу на турнире.