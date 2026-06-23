Взрыв на складе боеприпасов в Турции:

В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов и предприятии по их утилизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в городе Кырыккале.

В результате взрыва погибли два человека.

На место происшествия были направлены спасательные службы, жандармерия и бригады скорой медицинской помощи.