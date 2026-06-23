https://news.day.az/world/1843565.html Взрыв на складе боеприпасов в Турции: двое погибших В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов и предприятии по их утилизации. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в городе Кырыккале. В результате взрыва погибли два человека. На место происшествия были направлены спасательные службы, жандармерия и бригады скорой медицинской помощи.
Взрыв на складе боеприпасов в Турции: двое погибших
В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов и предприятии по их утилизации.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в городе Кырыккале.
В результате взрыва погибли два человека.
На место происшествия были направлены спасательные службы, жандармерия и бригады скорой медицинской помощи.
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