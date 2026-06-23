Президент Ильхам Алиев наградил госслужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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