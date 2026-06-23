https://news.day.az/officialchronicle/1843567.html Президент Ильхам Алиев наградил госслужащих - Распоряжение Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Президента Азербайджана. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев наградил госслужащих - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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