Экспорт баранины из Азербайджана вырастет к 2030 году

Развитие овцеводства, расширение экспортных возможностей и восстановление пастбищных угодий занимают особое место в Государственной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в своем выступлении на региональном совещании в Саатлинском районе, посвященном "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова.

Замминистра отметила, что до 2030 года предусматривается увеличение производства баранины на 9 %, поголовья животных - на 10 % и доведение объема экспорта до 2,9 тысячи тонн.

"В этом направлении планируется создание 300 новых полуинтенсивных овцеводческих хозяйств. Стимулирование восстановления 480 тысяч гектаров пастбищ также является одной из важных целей программы", - добавила заместитель министра.