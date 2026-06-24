IPO PASHA Bank обеспечило банку около 18 тыс. новых акционеров

Первичное публичное размещение акций (IPO) PASHA Bank завершилось с уровнем спроса в 129 процентов, в результате чего банк приобрел около 18 тысяч новых акционеров.

Как передает Day.Az, об этом заявил член Правления, главный финансовый администратор PASHA Bank Мурад Сулейманов на церемонии "Звонок открытия", посвященной регистрации эмиссии по IPO ОАО PASHA Bank и началу операций с акциями на вторичном рынке, состоявшейся на Бакинской фондовой бирже, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В период подписки общий спрос составил 66 миллионов манатов. Мы предложили рынку 5 процентов капитала банка, однако спрос превысил предложение. В результате среди новых акционеров было размещено 932 тысячи 926 акций. Общий объем размещения составил 51,3 миллиона манатов", - подчеркнул он.

М.Сулейманов отметил, что в ходе IPO для всех инвесторов применялся принцип единой цены.

"Это был один из особых подходов, который мы выбрали для данного IPO. Наша цель заключалась в том, чтобы сделать процесс более простым и понятным для инвесторов, а также обеспечить участие максимально широкого круга инвесторов. Средний объем инвестиций на одного инвестора составил 2 857 манатов", - добавил он.

Главный финансовый администратор сообщил, что в ходе IPO банк определил в качестве ключевой стратегической цели максимально широкое распределение акций среди инвесторов.

"С этой целью при размещении были применены уровни приоритетности. В результате 87 процентов размещенных средств пришлось на долю физических лиц. Этот механизм оправдал себя и обеспечил ожидаемый результат", - отметил он.

По его словам, около 90 процентов заявок поступило через PASHA Capital.

М.Сулейманов также подчеркнул, что важную роль в процессе IPO сыграли цифровые каналы.

"За короткий срок мобильное приложение PASHA Bank было усовершенствовано таким образом, чтобы пользователи могли подавать заявки на приобретение акций. Это стало результатом совместной работы большой команды и принесло свои плоды. Только через мобильное приложение банка поступили заявки на сумму 18 миллионов манатов", - сказал он.

Он добавил, что в стоимостном выражении 55 процентов размещений было осуществлено через цифровые каналы, а 45 процентов - через традиционные физические каналы.

"По количеству заявок 81 процент размещений пришелся на цифровые каналы. Это один из наиболее наглядных показателей того, что наша стратегия обеспечения доступности работает успешно", - отметил М.Сулейманов.

Говоря о структуре инвесторов, представитель банка сообщил, что практически все участники IPO были физическими лицами.

"99,99 процента инвесторов в рамках размещения составили физические лица. В IPO приняли участие всего 18 юридических лиц. При этом 17 942 уникальных инвестора - физических лица стали новыми акционерами PASHA Bank", - добавил он.