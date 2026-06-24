С началом летнего сезона опубликован список автобусных маршрутов, обеспечивающих удобный проезд к популярным пляжам Баку и Абшеронского полуострова.

Как сообщает Day.Az, желающие отправиться в Новханы могут воспользоваться автобусом №123, который отправляется от станции метро "Азадлыг проспекти".

До пляжа Горадиль можно добраться автобусом №108А от станции метро "Азадлыг проспекти", а также автобусом №537 от Забратского круга.

В направлении Бильгя курсирует автобусный маршрут №171, отправляющийся от Транспортно-пересадочного центра "Кёроглу".

До посёлков Шувелан и Мардакян пассажиры могут доехать на автобусах №136 и №156. Кроме того, в направлении Мардакяна также курсирует маршрут №181.

До пляжа Бузовна можно добраться автобусами №160 и №163, отправляющимися от Транспортно-пересадочного центра "Кёроглу".

Ответственные структуры рекомендуют гражданам соблюдать правила безопасности во время отдыха, а также уделять внимание поддержанию чистоты на пляжных территориях.