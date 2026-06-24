Многие при покупке автомобиля прибегают к кредиту. Однако всегда ли тот или иной вид кредитования является выгодным?

Как заявил Day.Az банковский эксперт Эмин Керимли, в данном вопросе существует два основных подхода.

По его словам, если у человека есть стабильный доход и уровень заработка позволяет получить потребительский кредит, он может воспользоваться этой возможностью и приобрести автомобиль сразу за наличные средства.

"В таком случае автомобиль не находится в залоге и его можно свободно продать в любой момент. Если же у человека нет официального дохода или ему сложно подтвердить свои заработки перед банком, чаще используется автокредит. При автокредите автомобиль выступает залогом и находится в обеспечении банка. Обычно такие кредиты выдаются на срок до 60 месяцев. Процентные ставки зависят от продукта и условий кредитования. Преимущество автокредита заключается в том, что в некоторых случаях требования к документальному подтверждению доходов бывают менее строгими, поскольку кредит обеспечен залогом", - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что автокредиты имеют и ряд дополнительных ограничений.

"Продажа залогового автомобиля возможна только с согласия банка, а право собственности не является полностью свободным. Кроме того, для управления такими автомобилями могут потребоваться доверенности, которые необходимо периодически продлевать. Для оформления доверенности также требуется согласие банка, и в некоторых случаях такие запросы могут быть отклонены. Помимо этого, при автокредитовании обычно обязательным условием является оформление полиса КАСКО, что становится дополнительной статьей расходов.

В целом выбор зависит от финансовых возможностей и приоритетов человека. Если есть такая возможность, выгоднее оформить потребительский кредит и сразу приобрести автомобиль - это обеспечивает большую свободу распоряжения транспортным средством. При этом некоторые банки кредитуют только так называемые "зелёные автомобили" - гибридные и электрические модели, тогда как для других машин могут действовать ограничения. Поэтому при выборе между потребительским кредитом и автокредитом необходимо учитывать и эти факторы", - резюмировал Эмин Керимли.

Насими Алескерли