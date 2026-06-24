Билеты на поезд Баку–Тбилиси подешевели

На маршруте Баку - Тбилиси - Баку зафиксировано снижение стоимости железнодорожных билетов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend пассажиры.

Так, по словам пассажиров, уже приобретавших билеты, по ряду категорий наблюдается снижение цен.

Согласно информации, стоимость билета класса "Комфорт" в одну сторону по маршруту Баку - Тбилиси снизилась с 81 до 78,80 маната.

Изменения затронули и другие тарифы: билеты класса "Комфорт+" подешевели со 117 до 112 манатов, а билеты класса "Люкс" - примерно со 180 до 177 манатов.

В связи с этим в ЗАО Азербайджанские железные дороги сообщили, что стоимость билетов на рейс Баку - Тбилиси - Баку определяется в соответствии с механизмом международных расчётов.

Отмечается, что тарифы формируются в рамках расчётов с Грузией исходя из курса швейцарского франка к национальной валюте. Таким образом, изменения курса швейцарского франка напрямую отражаются на стоимости билетов.

Напомним, что входящее в состав AZCON Holding ЗАО "Азербайджанские железные дороги" возобновило пассажирские перевозки по маршруту Баку - Тбилиси - Баку с 26 мая 2026 года.

Поезд ежедневно отправляется из Баку в 23:10 и прибывает в Тбилиси на следующий день в 08:41. Обратный рейс отправляется из Тбилиси в 21:00 и прибывает в Баку на следующий день в 06:24.