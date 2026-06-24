AZAL отменил рейсы Баку-Нахчыван из-за непогоды

Рейсы Баку-Нахчыван авиакомпании AZAL, запланированные на 24 июня 2026 года, отменены из-за грозы в районе аэропорта Нахчывана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, пассажиры будут дополнительно проинформированы обо всех изменениях.

После улучшения погодных условий полеты возобновятся в обычном режиме.

В AZAL отметили, что все решения принимаются исключительно в интересах безопасности пассажиров и членов экипажа и соответствуют международным стандартам авиационной безопасности.