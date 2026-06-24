https://news.day.az/society/1843716.html AZAL отменил рейсы Баку-Нахчыван из-за непогоды Рейсы Баку-Нахчыван авиакомпании AZAL, запланированные на 24 июня 2026 года, отменены из-за грозы в районе аэропорта Нахчывана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, пассажиры будут дополнительно проинформированы обо всех изменениях. После улучшения погодных условий полеты возобновятся в обычном режиме.
AZAL отменил рейсы Баку-Нахчыван из-за непогоды
Рейсы Баку-Нахчыван авиакомпании AZAL, запланированные на 24 июня 2026 года, отменены из-за грозы в районе аэропорта Нахчывана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию, пассажиры будут дополнительно проинформированы обо всех изменениях.
После улучшения погодных условий полеты возобновятся в обычном режиме.
В AZAL отметили, что все решения принимаются исключительно в интересах безопасности пассажиров и членов экипажа и соответствуют международным стандартам авиационной безопасности.
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