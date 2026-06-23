ГЭЦ обеспокоен низкими результатами абитуриентов по математике, физике и географии

Низкие результаты абитуриентов в Азербайджане по математике, физике и географии вызывают обеспокоенность.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью АМИ Trend и телеканалу Baku TV председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, результаты выпускных экзаменов находятся примерно на уровне прошлого года.

"Чтобы сформировать объективное мнение о результатах экзаменов, необходимо провести соответствующий анализ. Прежде всего отмечу, что практически после каждого экзамена возникают эмоциональные реакции и звучат утверждения о том, что экзамен был сложным. При этом создается впечатление, будто вопросы и программа экзамена становятся известны общественности только в день проведения экзамена. На самом деле это не так.

Мы объявляем программы выпускных и вступительных экзаменов, запланированные изменения, а также нововведения в содержании и формате как минимум за один-два года до их проведения. Ежегодно в октябре-ноябре публикуются модельные тесты. Мы представляем общественности как программу, так и модельные задания и ожидаем их обсуждения.

Такие обсуждения проводятся с участием экспертов, которые высказывают свои предложения и замечания, после чего мы даем необходимые разъяснения. До публикации модельных тестов анализируются результаты предыдущих экзаменов, которые затем представляются экспертам и Министерству науки и образования.

В этом году мы предприняли новый шаг - ежемесячно проводили дни открытых дверей. После публикации модельных тестов была организована встреча с экспертами, в которой могли принять участие родители и абитуриенты. Мы ожидали большого интереса, однако зал не был заполнен полностью.

Мы стремимся заранее доводить всю необходимую информацию до общественности. К сожалению, подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году", - сказала она.

Говоря об экзамене по азербайджанскому языку, председатель ГЭЦ отметила, что основной проблемой остается недостаточно развитый навык чтения и понимания текста.

"Мы неоднократно поднимали этот вопрос. У многих школьников навык осмысленного чтения сформирован не на том уровне, который хотелось бы видеть. Между тем именно этот навык должен развиваться на протяжении всех лет обучения в школе.

Нынешнее поколение больше привыкло к быстрому потреблению информации. Однако чтение текста с его осмыслением и анализом - это совершенно иной навык. Когда мы впервые начали использовать задания на основе текстов, также возникало немало вопросов. В 2019 году, после внедрения заданий нового типа, направленных на оценку результатов обучения и различных навыков учащихся, наблюдалась аналогичная ситуация.

На начальном этапе учащимся предлагались текст и вопросы к нему. Требовалось прочитать текст, дополнить его подходящим предложением либо определить его заголовок. Многие учителя и сами учащиеся сначала обращались к вопросам, не читая текст полностью, пытаясь найти в нем отдельное слово или фрагмент, который позволил бы механически дать ответ. Такие задания были сравнительно простыми и использовались на экзаменах с 2019 года.

Однако в последние годы основная цель текстовых заданий заключается в проверке навыков чтения, понимания содержания и выражения собственного мнения. Именно на этом этапе многие учащиеся сталкиваются с трудностями. Они ждут, какое слово в тексте они изменят и как ответят на вопрос. Они не читают текст. Потом, увидев вопрос, понимают, что здесь нужно прочитать и понять текст. У каждого человека своя скорость чтения, и этот навык формируется с первого класса. Возникает вопрос: сколько книг, помимо учебников, прочитал ученик, который 11 лет учился в школе? Насколько развиты его навыки чтения и восприятия текста? Если раньше чтение было не только источником знаний, но и формой досуга, то сегодня его место во многом заняли другие виды развлечений.

Между тем навыки чтения, понимания текста и скорость восприятия информации занимают важное место в системе оценивания. Для них существуют определенные стандарты. Например, установлены конкретные показатели того, за какое время ученик того или иного класса должен прочитать и понять текст. Текст, представленный на экзамене, содержит в среднем около 280 слов. Учащийся должен прочитать его один раз, понять содержание и ответить на вопросы.

Не менее важны и грамматические задания. Для успешного их выполнения знания должны быть прочными и доведенными до автоматизма. Здесь проверяется не способность вспомнить правило в последний момент, а глубина усвоения материала.

Результаты выпускных экзаменов по азербайджанскому языку на протяжении последних лет демонстрировали положительную динамику. При этом особое внимание уделяется развитию навыков чтения и понимания текста, умению аргументированно выражать собственную позицию и критически воспринимать различные точки зрения. Все эти требования отражены как в наших нормативных документах, так и в учебной программе (куррикулуме).

Когда мы представили эти изменения в октябре и ноябре, ни со стороны учителей, ни со стороны общественности не звучало мнений о том, что задания слишком сложные или что учащиеся окажутся к ним не готовы. Более того, эти вопросы могли быть заранее представлены школьникам, чтобы проверить уровень их подготовки по данному направлению. Однако такой работы проведено не было, и это уже вопрос, не зависящий от нас.

После каждого экзамена неизбежно возникают различные комментарии и оценки. К сожалению, значительная их часть носит эмоциональный характер. При этом следует учитывать, что сложность экзамена не определяется мнением одного человека, ста человек или даже нескольких тысяч участников. Для этого существуют специальные инструменты статистического анализа.

Результаты такого анализа показывают, что показатели выпускного экзамена по азербайджанскому языку в этом году находятся примерно на уровне прошлого года. Ежегодно в пределах статистической погрешности наблюдаются незначительные колебания - результаты могут немного повышаться или снижаться, однако существенных изменений мы не фиксируем. Такая же картина наблюдается и в этом году. Это подтверждают результаты второго экзамена, а также анализ показателей по другим направлениям.

Например, результаты по второй и третьей группам специальностей также находятся примерно на одном уровне. Поэтому, на мой взгляд, часть высказываемых оценок основана скорее на эмоциях, чем на объективных данных. У многих родителей существует ожидание, что если их ребенок легко справлялся с заданиями прошлых лет, то и в текущем году он обязательно должен показать высокий результат. Однако такие ожидания не всегда совпадают с реальностью. Именно этим во многом объясняются эмоциональные реакции и претензии, возникающие после экзаменов.

Число плановых мест, как ожидается, останется на уровне прошлого года

Малейка Аббасзаде также прокомментировала вопрос плановых мест. По ее словам, предварительные данные не свидетельствуют о существенных изменениях по сравнению с прошлым годом:

"Я ознакомилась с предварительными результатами по различным группам специальностей. Итоги по второй и третьей группам уже объявлены. В этом году число абитуриентов во второй группе больше, чем годом ранее. При этом наблюдается определенное перераспределение: часть абитуриентов, показавших невысокие результаты в третьей группе, подали документы во вторую.

В целом ситуация в третьей группе остается примерно на уровне прошлого года. Существенных изменений не наблюдается - разница в результатах составляет всего один-два балла.

На данный момент у нас еще нет официальных данных о количестве плановых мест на текущий год, поэтому делать точные прогнозы относительно конкурсной ситуации преждевременно. Как известно, сокращение числа мест обычно приводит к усилению конкуренции. Однако, согласно имеющейся предварительной информации, количество плановых мест останется примерно на уровне прошлого года.

Подчеркиваю, что речь идет о предварительных оценках и усредненных показателях. После более глубокого анализа мы сможем определить, какие задания были выполнены лучше, а по каким направлениям действительно существуют проблемы.

Ежегодно результаты такого анализа публикуются в 12-м номере журнала "Абитуриент". Уже вышел 12-й номер за 2025 год. Надеюсь, что более точные и основанные на научных данных исследования по итогам 2026 года будут представлены общественности в следующем году".

Как только завершается экзамен, начинается "общественная экспертиза"

Говоря об апелляционных обращениях, председатель ГЭЦ отметила, что до сих пор не было зарегистрировано ни одной апелляции, связанной с тем, что экзаменационные вопросы выходили за рамки учебной программы. По ее словам, модель экзаменов, применяемая ГЭЦ, является полностью открытой.

"Экзаменационные вопросы выдаются учащимся в виде книжек. Сразу после завершения экзамена начинается своеобразная "общественная экспертиза". Проверить задания может любой желающий - от рядового гражданина до академика. Сегодня для этого можно использовать и инструменты искусственного интеллекта, включая ChatGPT.

В тот же день мы публикуем не только сами вопросы, но и подробные разъяснения к ним, а также указываем, к какой теме программы и какому классу относится каждое задание. Общественность хорошо знакома с этой практикой. До сих пор никто не заявлял, что тот или иной вопрос отсутствует в учебнике или выходит за рамки программы. Иногда звучат другие претензии: например, что определенная тема есть в программе, но не была пройдена в школе. Однако это уже другой вопрос.

Существуют утвержденная программа и учебники, которые мы регулярно публикуем. Если бы действительно был выявлен вопрос вне программы, это сразу стало бы предметом серьезного расследования.

В прошлом году обсуждение вызвал один из вопросов по истории. Его суть касалась деятельности исторической личности, известной как государственный деятель, поэт и летописец. В двух разных учебниках его должность была указана по-разному: в одном - как главный визирь, в другом - как визирь. При этом исторические источники свидетельствуют, что в разные периоды он занимал обе должности. Однако смысл вопроса не был связан с этим различием. Поэтому все ответы оценивались по единым критериям, и сам измерительный материал не содержал ошибок.

Подобные ситуации поднимают более широкий вопрос о различиях между учебниками разных лет. Учебные материалы со временем обновляются, и мы относимся к этому крайне внимательно. При подготовке экзаменов используются именно те учебники и программы, по которым обучались выпускники соответствующего года. Например, учебники, по которым нынешние выпускники учились в шестом классе, могут отличаться от современных изданий.

Кроме того, абитуриенты оканчивают школу в разные годы. Поэтому мы всегда четко указываем, какие программы, учебники и дополнительные материалы берутся за основу при подготовке к экзаменам. Так, после внесения в 2020 году изменений в курс истории темы, связанные с Отечественной войной, были включены в экзаменационное содержание. Поскольку речь идет о реальных исторических событиях, такие дополнения отражаются в программе и учитываются при оценивании знаний выпускников.

Особенно это касается таких предметов, как история и география, где необходимо учитывать изменения, происходящие в стране и мире. В результате за все время нашей работы не было зафиксировано ни одного случая включения в экзамен вопроса, который отсутствовал бы в учебнике или выходил за рамки программы. Надеемся, что подобных случаев не возникнет и в дальнейшем", - сказала М.Аббасзаде.

Есть те, кто подает апелляцию на пропущенный вопрос

Малейка Аббасзаде сообщила, что после каждого экзамена поступает около 10 процентов апелляционных обращений, и такой показатель считается нормальным.

"Доля апелляций никогда не превышала этот уровень. При этом сам процесс апелляции достаточно сложен и требует значительных ресурсов. Каждая работа рассматривается индивидуально и проходит анонимную перепроверку. Для этого привлекаются три независимых эксперта.

Большинство обращений связано с письменными заданиями и так называемыми случаями смещения ответов. Апелляции по тестовым вопросам практически не бывает. Это связано с тем, что каждому абитуриенту предоставляется графическое изображение его работы. Учащийся может самостоятельно увидеть, что именно он написал, как была проверена работа и каким образом выставлены баллы. Кроме того, мы публикуем критерии оценивания, поэтому абитуриент может проверить свою работу как самостоятельно, так и с помощью учителя.

Это не ошибка оценивания, а скорее вопрос технического характера. Бывают и обращения, связанные с перемещением мест. Например, ученик должен был написать ответ на один вопрос, но пишет этот ответ на месте, отведенном для другого вопроса, то есть отмечает ответы на вопросы, поменяв их местами. В этом случае он получает ноль баллов за то, что не ответил на первый вопрос, второй вопрос также оценивается нулем по той же причине. Такие случаи в основном связаны с механическими ошибками.

Иногда в письменных работах возникают технические сложности. Например, отдельные слова могут быть неверно интерпретированы из-за неразборчивого почерка. В таких случаях учащийся имеет возможность обосновать свою позицию. Речь здесь идет не об ошибке оценивания, а о техническом моменте.

Встречаются и необоснованные апелляции. Например, некоторые учащиеся просят перепроверить вопрос, за который уже получили максимальный балл. По сравнению с прошлым годом число таких обращений немного сократилось, однако их по-прежнему немало - зарегистрировано более 300 подобных случаев.

В целом доля работ, по которым после апелляции меняется результат, крайне мала - около 0,06-0,08 процента. Это свидетельствует о высокой точности системы оценивания при обработке миллионов экзаменационных работ.

Хотя действующие правила не предусматривают пересмотр результатов в случаях смещения ответов, в отдельных ситуациях, особенно если речь идет об успешных учащихся и очевидных механических ошибках, такие обращения все же рассматриваются и дополнительно изучаются.

Считаю, что после полного перехода на цифровые экзамены количество подобных случаев существенно сократится", - отметила она.

Школьные оценки не всегда совпадают с результатами экзаменов

Председатель ГЭЦ также затронула вопрос внутришкольного оценивания и сказала, что в этом вопросе могут быть некоторые проблемы:

"В Азербайджане с 2010 года победители многих международных предметных олимпиад имеют право поступать на выбранные специальности без вступительных экзаменов. Эта норма закреплена в законодательстве об образовании. С 2019 года аналогичная возможность предоставлена и победителям республиканских предметных олимпиад - они могут быть зачислены без экзаменов на специальности, соответствующие профилю олимпиады.

Кроме того, такой льготой могут воспользоваться победители различных международных конкурсов. Однако это касается только профильных направлений. Например, лауреат международного музыкального конкурса может поступить без экзаменов на специальность, связанную с музыкой, но не на медицинский факультет. Эти правила четко регламентированы.

Отдельный вопрос связан с внутришкольным оцениванием. В школах существуют годовые оценки и текущая аттестация по предметам. Однако основным критерием при поступлении в высшие учебные заведения остаются результаты выпускных и вступительных экзаменов.

Вы знаете, что результаты выпускных экзаменов вместе с результатами вступительных экзаменов учитываются в качестве основного критерия при конкурсе. Централизованное оценивание, проводимое по стране, основано на одних и тех же стандартах, и все учащиеся отвечают на одни и те же вопросы в одинаковых условиях.

Внутришкольное же оценивание носит скорее сравнительный характер. Например, учитель может поставить высокую оценку ученику, показавшему лучший результат внутри класса, и это нормальный подход.

Поэтому между школьными оценками и результатами централизованных экзаменов не всегда наблюдается полное соответствие. Тем не менее мы ежегодно публикуем сравнительные данные. В частности, анализируем, какие результаты на выпускных и вступительных экзаменах показывают учащиеся, получавшие в школе отличные оценки.

Результаты такого анализа свидетельствуют о том, что по ряду предметов система оценивания в школах постепенно становится более объективной и соответствует реальному уровню знаний учащихся", - сказала Аббасзаде.

Эти лица попадают в "черный список"

Председатель ГЭЦ Малейка Аббасзаде также прокомментировала случаи отстранения от экзаменов. По ее словам, если во время экзамена выявляются факты вмешательства извне или нарушения установленных правил, результаты участника аннулируются, а сам он лишается права участвовать в конкурсном отборе в текущем году.

"Независимо от того, идет речь о выпускном или вступительном экзамене, при подтверждении нарушения правил последствия одинаковы - абитуриент исключается из процесса поступления в высшие или средние специальные учебные заведения.

Кроме того, в течение года мы контролируем и оцениваем работу всего персонала, задействованного в экзаменационном процессе. Деятельность наблюдателей оценивается руководителями экзаменов, а работа руководителей - вышестоящим руководством. Все поступающие обращения тщательно расследуются, после чего принимаются соответствующие решения. Лица, допустившие нарушения, отстраняются от участия в организации экзаменационного процесса и включаются в так называемый "черный список".

При этом проверки проводятся не только на основании жалоб. После обработки результатов проводится статистический анализ, позволяющий определить, соответствуют ли результаты установленным математическим и статистическим закономерностям. Такой анализ помогает выявлять случаи списывания и другие нарушения.

Иногда решение об отстранении от конкурса принимается уже после объявления результатов экзамена, если последующее расследование подтверждает факт нарушения правил или незаконного вмешательства. В таких случаях абитуриент лишается возможности поступления в вуз. Что касается наблюдателей, они отстраняются от дальнейшей работы, не получают оплату за участие в экзаменационной кампании и также заносятся в "черный список".

Этот механизм направлен на обеспечение безопасности экзаменов и сохранение объективности результатов. Мы не только защищаем права добросовестных участников, но и выявляем и наказываем тех, кто пытается вмешаться в экзаменационный процесс", - отметила она.

Стресс создает не экзамен, а общество и семья

Малейка Аббасзаде подчеркнула, что ГЭЦ ежегодно организует пробные экзамены, однако уровень участия в них остается невысоким. По ее мнению, основной источник стресса для абитуриентов связан не с самим экзаменом, а с ожиданиями семьи и общества.

"В этом году мы также провели пробный экзамен, в котором приняли участие около 5 тысяч человек. При этом общее число абитуриентов составляет примерно 100 тысяч.

Главная проблема заключается в том, что стресс вокруг экзаменов создаем не мы. Сам по себе экзамен не является основным фактором психологического давления. Гораздо сильнее на учащихся влияют ожидания родителей, родственников, учителей и общества в целом.

Согласно результатам нашего анонимного опроса, более 60 процентов участников назвали главным источником стресса именно ожидания родителей. Нередко родители рассчитывают на более высокие результаты, чем позволяют реальные возможности ребенка, что создает дополнительное давление.

Безусловно, любой экзамен в определенной степени связан со стрессом. Любая новая ситуация может вызывать у человека волнение. Однако наша задача не измерять уровень стресса, а обеспечить для всех участников одинаковые и справедливые условия.

Ученик должен уметь управлять собой, уметь правильно распределять свое время, и никто не может контролировать его и оказывать давление. Это создает менее стрессовую среду, чем сидеть перед кем-то и отвечать на его вопросы. Определенный стресс есть, это естественно. В целом, оценивание любой деятельности или проверка знаний человека сама по себе создает стресс.

Когда учащийся получает экзаменационную книжку, он остается один на один со своими знаниями. В этот момент он полностью независим, никто не оказывает на него давления и не контролирует его ответы. В определенном смысле это даже менее стрессовая ситуация, чем устный ответ перед аудиторией или экзаменатором.

Но управлять этим стрессом - один из важных навыков человека, и только централизованная система экзаменов не может формировать это. Этот навык формируется в школе, в семье и при правильном подходе родителей. Потому что, когда ребенок рождается, нет такой обязаловки, что он обязательно должен поступить в высшее учебное заведение. Если не поступает, это не означает уменьшение его ценности. К сожалению, иногда у родителей наблюдается такой подход, и это создает у детей дополнительное давление.

Поэтому мы постоянно обращаемся к родителям. С этой целью организуются дни открытых дверей, чтобы они могли ознакомиться с системой экзаменов, задать вопросы и поделиться своими опасениями. Однако активность пока остается ниже ожидаемой. Например, я ни разу не видела, чтобы зал на 150 мест был полностью заполнен. Обычно приходит значительно меньше людей", - отметила она.

В этом году также низкие результаты по математике, физике и географии

Председатель ГЭЦ также поделилась своим мнением об уровне знаний абитуриентов на основе предварительных результатов экзаменов. Она отметила, что в этом году результаты по предмету азербайджанского языка выше:

"Больше всего нас беспокоят результаты по математике. Ежегодный анализ также показывает это. По иностранным языкам наблюдается тенденция к улучшению из года в год. По другим предметам также есть определенная динамика. Например, мы видим, что результаты по азербайджанскому языку улучшились за последние годы.

Однако по некоторым дисциплинам, особенно по физике и географии, показатели остаются низкими, что, безусловно, вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Совместно с экспертами мы анализируем причины такой ситуации: связано ли это с качеством преподавания, особенностями учебной программы или недостаточным вниманием к этим предметам в образовательном процессе.

В целом, это очень сложный процесс. Если в программе или куррикулуме проводятся какие-либо изменения, это должно учитываться и в экзаменационном процессе. Иногда эти изменения в переходный период могут привести к определенным снижениям результатов. В любом случае, существуют конкретные причины таких изменений и разницы в результатах, и они анализируются отдельно. Мы постоянно обсуждаем эти вопросы с экспертами отрасли на научно-методических семинарах, и эта тема всегда остается в центре внимания. Мы находимся в прямом и постоянном диалоге с Институтом образования и министерством образования. Результаты каждого года становятся поводом для широких обсуждений в этом направлении. Эти обсуждения проводятся как в научно-педагогической общественности, так и в отдельных школах и высших учебных заведениях. Мы всегда держим эти вопросы в центре внимания".

Чтобы суметь "помочь себе", должны быть эти навыки

По словам Малейки Аббасзаде, оценочные материалы ГЭЦ направлены на измерение аналитических, когнитивных навыков учащихся:

"Мы в большей степени оцениваем аналитические способности. В заданиях проверяются навыки принятия решений и формулирования выводов в конкретных ситуациях. Примерно половина тестовых заданий направлена именно на измерение когнитивных навыков.

Как я уже отмечала ранее, часть учащихся привыкла работать, не вчитываясь в текст, ориентируясь лишь на "визуальный" подход - куда какое слово поставить. Однако такой подход не позволяет добиться высоких результатов.

Сегодня одной из ключевых задач является формирование навыка "учиться учиться". Он должен развиваться у школьников, студентов и в системе образования в целом, чтобы человек мог самостоятельно приобретать знания и совершенствоваться.

Этот навык должен развиваться у учащихся, студентов и в целом в системе образования, чтобы в будущем они могли самостоятельно учиться и развиваться. В современную эпоху технологические и социальные изменения происходят очень быстро. Если раньше человек мог выучить одну профессию и работать в этой сфере долгие годы, то сейчас этот подход изменился. Человек уже вынужден учиться всю жизнь и обновляться. Именно поэтому оценочные материалы, которые мы используем, также подготовлены для измерения этих навыков и направлены на проверку не только памяти учащихся, но и их способностей мыслить и применять знания. Мы именно по этой причине переходим на различные модели оценивания, чтобы измерять эти навыки у людей. В современную эпоху технологические изменения, искусственный интеллект и быстро обновляющаяся среда делают навык адаптации человека к будущим изменениям еще более важным. Поэтому система образования должна быть построена так, чтобы люди получали не только знания, но и навыки адаптации и обучения, чтобы они могли построить успешную жизнь".

Об апелляциях: "Мы хотели бы, чтобы они были платными"

Малейка Аббасзаде также высказалась о возможности введения платного рассмотрения апелляционных обращений, отметив, что их обработка требует значительных ресурсов.

"Мы были бы заинтересованы в том, чтобы процесс апелляции стал платным. Однако действующие правила пока этого не предусматривают.

Как я уже говорила, рассмотрение апелляций требует значительных ресурсов. Поэтому мы хотели бы, чтобы хотя бы заведомо необоснованные обращения были платными.

Люди должны понимать, что проверяются сотни тысяч работ, и все они проходят через систему оценивания. В связи с этим нам хотелось бы, чтобы процесс апелляции был более упорядоченным и, возможно, платным", - отметила она.

Родитель не должен относиться к ребенку как к "кукле"

Председатель ГЭЦ заявила, что родитель не должен перекладывать всю ответственность за воспитание и развитие ребенка исключительно на школу и учителей. По ее словам, родители должны активно участвовать в формировании интересов и навыков ребенка.

"Каждый человек является родителем, но сам факт родительства не ограничивается этим статусом. Чтобы быть настоящим родителем, необходимо серьезно относиться к жизни, иметь определенные ценности и ясно понимать, какую личность ты хочешь сформировать у своего ребенка. Это очень большая ответственность. У каждого есть своя работа, но родительство - это тоже работа.

К сожалению, иногда встречается подход, при котором вся ответственность перекладывается на школу со словами: "за это отвечает учитель". Хотя именно родитель лучше всех знает своего ребенка и может наиболее точно оценить его способности.

В настоящее время обращение к учителю делается не только для приема в вуз, но даже для подготовки к первому классу. Хотя для подготовки к первому классу нужно проводить время с ребенком, читать ему книги, рассказывать сказки и интересоваться им до пяти лет. А это требует времени, терпения и внимания. Если родитель действительно любит свое дитя, он не должен видеть в нем просто развлечение или "красиво одетую куклу".

Ребенок - это личность, и ее формирование требует активного участия родителя, передачи ценностей и постоянного взаимодействия. Это очень тяжелая работа.

Сегодня особенно сложно формировать у детей чувство ответственности и навыки рационального использования времени, поскольку возможностей для развлечений стало гораздо больше. Я никого не обвиняю - у каждой семьи своя ситуация. Но если родитель действительно любит ребенка, он должен находить время для общения с ним, внимательно его слушать и участвовать в развитии его интересов и навыков.

Я вижу, что некоторые молодые семьи подходят к этому более осознанно: они больше времени проводят с детьми, активно занимаются их развитием. Вовлечение отцов в этот процесс также является очень положительным изменением по сравнению с предыдущими периодами.

Родительство в современном мире - это тяжелая, но крайне важная работа, порой даже более значимая, чем карьера. Потому что человек, которого ты воспитываешь, в будущем становится твоей опорой. По сути, судьба детей во многом находится в руках родителей, но и наша собственная судьба зависит от того, каким будет новое поколение.

Если родитель уделяет ребенку достаточно внимания, любви и ресурсов, ребенок вырастает более уверенным и счастливым человеком. И не так важно, поступит он в вуз на год раньше или позже - важнее, чтобы он был счастливым человеком.

Дети, которые получают необходимые книги, материалы и работают с тестовыми заданиями, вполне способны успешно сдавать вступительные экзамены. Мы регулярно выпускаем методические пособия, и многие дети, которые занимаются по ним, поступают самостоятельно. Ежегодно таких примеров сотни. Однако, к сожалению, значительная часть этих детей - не из крупных городов, а из различных регионов и поселков страны", - отметила она.

Эти лица будут наказаны в рамках закона

Малейка Аббасзаде также поделилась своими мыслями по поводу известного судебного процесса, который находится в центре внимания образовательной общественности. Она особо подчеркнула, что те, кто пытается изменить результаты экзамена, каким-то образом сломать систему, добиться чего-то незаконными путями, ошибаются.

"Суд продолжается, и давать какую-либо информацию по этому делу мне было бы юридически неправильно. Хотела бы отметить, что этот процесс не является процессом, происходящим между ГЭЦ и каким-то экспертом по образованию, и такое представление его также неправильно. При анализе результатов экзаменов мы провели научно-статистический анализ, выявили определенные несоответствия, и после того, как исследования достигли определенного этапа, мы завершили научное исследование и обратились в соответствующие правоохранительные органы для проведения реального расследования, подали официальное заявление. Мы признаны потерпевшим юридическим лицом по этому делу. А кто участвовал в этом процессе, мы узнали только после прочтения обвинительного акта, представленного нам до начала суда. До того времени у нас вообще не было информации о том, кто участвует в этом процессе. С моральной точки зрения могу сказать лишь то, что мы сами были очень удивлены. Особенно вызывает сожаление, что имена некоторых людей, говорящих о морали, фигурируют в таком процессе. К сожалению, лицемерие стало неотъемлемой частью природы некоторых людей. Это может вызвать только чувство сожаления. Естественно, эти лица получат свое наказание в рамках закона. В этом деле есть юрист, представляющий нас как потерпевшую сторону, есть судья, и решение примет суд. Но я хочу сказать, что если кто-то думает, что его возможности или интеллект позволят ему каким-то образом сломать эту систему, добиться чего-то незаконными средствами, он ошибается", - отметила она.

Повышение проходных баллов не ожидается

Председатель ГЭЦ также внесла ясность в вопрос о проходных баллах. Она отметила, что в этом году результаты примерно такие же, как в прошлом году:

"Наши процедуры оценивания являются достаточно простыми по своей сути, хотя на практике существуют разные современные модели оценивания. Например, аналогичные системы применяются в конкурсе "Yüksəliş", и у нас есть возможность использовать такие инструменты. Однако их объяснение достаточно сложное.

Мы уже около 30 лет разъясняем, как формируются проходные баллы. Прежде всего существует порог допуска к конкурсу: для разных направлений он различается - может составлять 200 баллов, 150 баллов, а на отдельных специальностях, требующих особых способностей, - 60 баллов. Сначала абитуриент должен преодолеть этот порог, чтобы быть допущенным к конкурсу.

Далее учитывается количество плановых мест, которое ежегодно меняется, а также число абитуриентов, выбирающих ту или иную специальность. Например, в экзамене участвуют 100 тысяч человек, и около 60 тысяч из них допускаются к конкурсу. Заранее точно спрогнозировать, какие направления они выберут, невозможно.

Тем не менее за последние 30 лет, особенно в последнее десятилетие, мы наблюдаем определенные тенденции. Так, например, проходные баллы на юридические специальности и педагогику по математике сегодня могут находиться на сопоставимом уровне. Это отражает изменения в предпочтениях молодежи и является положительной тенденцией.

Выбор профессий со временем меняется. Если раньше традиционно выбирали одни направления, то сегодня ситуация иная - заметно вырос интерес к IT-сфере, и в будущем эта динамика продолжится.

Мы не можем заранее утверждать, что проходные баллы по той или иной специальности вырастут или снизятся. Это зависит от множества факторов, включая возможное изменение количества плановых мест. Сейчас мы ожидаем, что этот показатель останется примерно на уровне прошлого года. Поэтому говорить о резких изменениях было бы некорректно.

Поэтому говорить категорично было бы неправильно. Одним из основных факторов, формирующих проходные баллы, является уровень знаний абитуриентов. В этом году результаты примерно на уровне прошлого года. Поэтому говорить заранее о том, что будет какой-то резкий скачок или серьезное снижение, неправильно. Мы в целом ожидаем уровень прошлого года. Тем не менее, могут быть определенные изменения.

Важно понимать, что невозможно заранее точно сказать, поступит ли абитуриент, например, с 536 баллами или нет с 534. Можно лишь ориентировочно прогнозировать распределение результатов по диапазонам - выше 300, 500 или 600 баллов.

В последние годы вводятся новые образовательные программы, в том числе в сфере сельского хозяйства. Возможно, интерес к этим направлениям будет расти, учитывая их значение для экономики страны. Однако такие тенденции нельзя предсказать заранее - они формируются самим выбором абитуриентов.

Мы призываем выпускников при выборе специальности учитывать не только текущие предпочтения, но и перспективы рынка труда. В этом направлении мы также предлагаем инструменты профессиональной ориентации: желающие могут пройти специальные тесты в нашем корпусе электронных экзаменов и получить индивидуальные рекомендации по выбору профессии.

Это не экзамен, а диагностический тест, который помогает определить склонности и сильные стороны человека - так же, как тренер может подсказать спортсмену наиболее подходящий вид спорта.

Каждый человек имеет свой психологический профиль и способности: кто-то лучше работает с людьми, кто-то - с информацией и аналитикой. Определение этих склонностей заранее помогает сделать более осознанный выбор профессии.

К сожалению, число тех, кто пользуется этой возможностью, пока невелико", - отметила она.

Электронные экзамены будут организованы в Карабахском университете

Малейка Аббасзаде также рассказала об организации экзаменов на освобожденных от оккупации территориях. По ее словам, в перспективе планируется проведение электронных экзаменов в Карабахском университете.

"У нас действует региональный центр в Барде, и его подразделение охватывает также близлежащие районы. В каждой новой школе, открываемой на территории Карабаха, организуются выпускные экзамены. Даже если в школе всего три выпускника, мы все равно проводим там выпускной экзамен.

Экзамены второго этапа также организуются в Карабахе. В настоящее время ведутся переговоры с Карабахским университетом по вопросу проведения электронных экзаменов, в том числе для поступления в магистратуру и при приеме на государственную службу.

Материально-техническая база Карабахского университета позволяет проводить такие экзамены на высоком уровне, и мы планируем использовать эту возможность. В будущем, по мере увеличения числа учащихся и выпускников, предусмотрено создание полноценного регионального экзаменационного центра на освобожденных территориях. Однако это перспективные планы", - сообщила она.

С помощью психометрических тестов измеряется, в какой сфере дети могут быть успешными

Малейка Аббасзаде также заявила, что ГЭЦ использует психометрические инструменты для определения потенциальных профессиональных склонностей учащихся.

"С помощью этих тестов мы можем оценить не только уровень знаний учащихся, но и их психологические особенности, а также определить, в какой сфере они могут наиболее успешно развиваться.

Для этого используются специальные психометрические инструменты. В этом направлении у нас реализовано несколько проектов. Например, мы проводили психометрическую оценку совместно с Министерством молодежи и спорта, на основе которой была собрана соответствующая статистика.

В мире существует множество подобных тестов, однако наши инструменты разработаны с учетом особенностей нашей страны. Они адаптированы к нашему населению и молодежи, и на основе собранных данных мы сформировали объективные критерии оценки.

Эти данные также позволяют отслеживать дальнейшую динамику развития учащихся. Родители школьников 8-9 классов могут обратиться к нам, чтобы получить рекомендации по профессиональной ориентации своих детей, основанные на научных подходах.

Что касается процедуры, мы ежемесячно объявляем о проведении таких тестов. Они организуются в Центре электронных экзаменов, и граждане могут зарегистрироваться через наш официальный сайт и принять участие", - отметила она.

В Шеки будет создан центр электронных экзаменов

Малейка Аббасзаде рассказала также об электронных экзаменах и экзаменах, ожидающих электронизации. Она отметила, что все экзамены с числом участников до 10 тысяч будут постепенно переведены в электронный формат.

"У нас сейчас в качестве базы есть только один корпус электронных экзаменов. Как вы знаете, там имеется около 800 рабочих мест, то есть мест, обеспеченных компьютерами для проведения экзаменов. В течение этого года около 70 тысяч человек уже принимают участие в электронных экзаменах. Все виды экзаменов с числом участников менее 2 тысяч уже электронизированы. С этого года экзамены второго этапа приема в резидентуру также будут проводиться в электронном формате.

Экзамены по приему на государственную службу полностью электронизированы. Также все экзамены, организованные по заказу, в том числе различные профессиональные и бухгалтерские экзамены, проводятся в электронном формате. В настоящее время одним из самых массовых электронных экзаменов являются экзамены, организованные в связи с получением сертификата водителями такси и в целом водителями. Эти экзамены уже проводятся в Нахчыване, Гяндже, Барде и других регионах, где есть соответствующая инфраструктура - компьютеры и залы для проведения электронных экзаменов. В Нахчыване электронные экзамены уже проводятся на постоянной основе. В настоящее время мы предусматриваем создание такого электронного центра и в Шеки.

Мы планируем поэтапно проводить в электронном формате экзамены, число участников которых составляет до 10 тысяч. Этот процесс должен осуществляться поэтапно. Потому что перевод в электронный формат экзаменов с участием сотен тысяч человек сразу и возникновение какой-либо технической проблемы может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому мы цифровизируем экзамены шаг за шагом. В этом направлении в стране также реализуются соответствующие программы и процессы. Мы, естественно, основываемся на международном опыте. Наряду с цифровизацией, постоянно ведутся работы в направлении развития содержания экзаменов, программ, а также контрольно-измерительных материалов. В этом процессе мы постоянно обращаемся к научно-педагогической общественности. Мы всегда готовы к сотрудничеству с теми, кто действительно хочет внести вклад в эту сферу, и поддерживаем проекты, представленные в этом направлении.

В то же время в нашей повестке дня также стоят новые модели экзаменов, новые процессы и применение искусственного интеллекта на различных этапах. По некоторым вопросам, поскольку правовая нормативная база еще не полностью сформирована, говорить об официальном использовании искусственного интеллекта в определенных процессах рано. Однако в рамках научных исследований и различных проектов мы используем искусственный интеллект".

Малейка Аббасзаде также выразила отношение к распространенным в обществе в последние дни утверждениям о том, что экзамены по вождению будут переданы Государственному экзаменационному центру и перейдут в электронный формат. Она отметила, что этот вопрос не является темой обсуждения.

"Не знаю, кто распространяет эти утверждения. Но этот вопрос с нами не обсуждался".

Хотят ли стать докторантами, чтобы уклониться от военной службы?

Председатель ГЭЦ также обратила внимание на экзамены в докторантуру и магистратуру. По ее словам, вступительные экзамены в магистратуру в Азербайджане, в определенном смысле, являются одними из самых простых вступительных экзаменов.

"Что мы проверяем? Знания по информатике на уровне пользователя, знания иностранных языков и логическое мышление. Вы хорошо знаете, что в современном мире для занятия научной деятельностью есть два основных инструмента - иностранный язык и ИТ-технологии. Люди, умеющие работать с этими двумя инструментами, могут быть более успешными в научной деятельности. Если кто-то говорит, что у меня есть интерес к науке, но я не хочу изучать ИТ-технологии и знать иностранный язык, это нельзя считать серьезным подходом. На третьем этапе проверяется логическое мышление кандидата. Это также очень важное качество для лица, желающего проводить научные исследования. На вступительных экзаменах в магистратуру, как вы знаете, создается возможность как минимум двух попыток. Кандидаты могут принять участие в экзамене, увидеть, что у них есть какие-то трудности, работать в этом направлении и сделать попытку снова.

Что касается докторантуры, мы проводим только экзамен по иностранному языку. Остальные экзамены не имеют к нам никакого отношения. Иностранный язык также является инструментом для лица, желающего заниматься научной деятельностью, и он должен уметь работать с этим инструментом. Лицо, желающее заниматься научными исследованиями и поступить в докторантуру, должно знать иностранный язык. Мы требуем здесь знания на уровне B2, и это достаточно простой экзамен. Кандидат может даже не сдавать наш экзамен, может сдать любой международный экзамен по иностранному языку и представить сертификат. Более того, большинство этих международных экзаменов сложнее нашего экзамена.

Мы не создаем дополнительных препятствий. Но возникает другой вопрос: все ли поступающие в эту сферу действительно хотят заниматься наукой? Или есть и те, кто использует магистратуру или докторантуру для того, чтобы отсрочить военную службу на несколько лет? Есть ли такие случаи в нашем обществе? Не знаю, может быть, и нет", - отметила она.

Математические знания будут измеряться по международному стандарту

Малейка Аббасзаде также рассказала о результатах своих встреч с представителями международных организаций по оцениванию в рамках визита в Великобританию и вопросе внедрения международных стандартов оценивания в Азербайджане. Она отметила, что результаты, полученные ГЭЦ в связи с оцениванием, вызывают большой интерес на международном уровне.

"Те, кто выступает против нас и предъявляет претензии, обычно делятся на две группы. Одни говорят: почему вы применяете новые подходы, пусть всё остаётся как раньше. Другая группа, наоборот, критикует нас за то, что мы недостаточно быстро внедряем международные стандарты и не выстраиваем процессы в соответствии с мировой практикой.

Естественно, мы давно знакомы со всеми международными стандартами, относящимися к нашей сфере деятельности. В целом, существуют международные организации специалистов, работающих в этой сфере, и мы являемся членом этой организации с 1999 года. Буквально в этом году этой организацией нам были представлены соответствующие сертификаты и поздравления. Это показывает, что наш вклад в развитие сферы и науку также высоко оценивается на международном уровне. Мы постоянно следим за новшествами и изменениями в этой сфере. Но их применение также осуществляется поэтапно, в подходящее время. У каждого новшества есть свой этап внедрения. Например, в настоящее время одним из проектов, которые нас интересуют, является вопрос международного соответствия. Мы уже привели уровни некоторых наших экзаменов в соответствие с международными стандартами.

По этому направлению проведены исследования совместно с Cambridge Assessment и получены соответствующие подтверждения. Сейчас мы работаем над подготовкой сравнительных таблиц с международными экзаменами, особенно по математике. Например, чтобы можно было определить, как уровень программы по математике 9-го класса соотносится с международными стандартами.

Это необходимо для того, чтобы молодежь могла сопоставлять уровень своих знаний с международными критериями и понимать свое положение в глобальном контексте. Хотя программы различаются, определенное сопоставление возможно, и мы работаем над этим в рамках проектов.

Основное внимание уделяется математике и языкам. Также рассматриваются вопросы применения искусственного интеллекта. В настоящее время формируется соответствующая правовая база. Поскольку в других странах эти процессы начались раньше, изучение их опыта позволяет избежать возможных ошибок.

Мы активно участвуем в международных процессах и можем сказать, что являемся частью мирового сообщества в этой сфере. Мы учимся у них, и они также учатся у нас. Например, наша платформа онлайн-проверки письменных работ вызывает большой интерес на международных конференциях: на ней уже проверено около 45 миллионов работ. Проверка осуществляется дистанционно, специалисты работают из разных регионов, при этом обеспечивается полная безопасность и защита данных.

Платформа демонстрирует высокую эффективность, и полученные результаты вызывают большой интерес на международном уровне", - заявила она.

Фото - Ариф Гулузаде