https://news.day.az/world/1843614.html В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке - ВИДЕО В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке. Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, несмотря на сильный удар, все трое остались живы. По предварительной информации, у машины отказали тормоза. Пострадавших доставили в больницу.
В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке - ВИДЕО
В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке.
Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, несмотря на сильный удар, все трое остались живы.
По предварительной информации, у машины отказали тормоза.
Пострадавших доставили в больницу.
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