В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке

В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, несмотря на сильный удар, все трое остались живы.

По предварительной информации, у машины отказали тормоза.

Пострадавших доставили в больницу.