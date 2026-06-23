https://news.day.az/world/1843614.html

В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке - ВИДЕО

В Испании автомобиль влетел в трёх человек на заправке. Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, несмотря на сильный удар, все трое остались живы. По предварительной информации, у машины отказали тормоза. Пострадавших доставили в больницу.