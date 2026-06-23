ЕС усиливает транспортные связи через Южный Кавказ

Европейская комиссия запустила платформу "Повестка дня взаимосвязанности" (Connectivity Agenda) с целью укрепления связей между Европой и Центральной Азией через Черноморский регион и Южный Кавказ.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию Еврокомиссии, в рамках данной инициативы на основе соглашений, достигнутых с международными финансовыми институтами, планируется привлечь до 2 миллиардов евро инвестиций в транспортную инфраструктуру региона.

Платформа будет выполнять роль единой структуры для координации инвестиций и политических мер в сферах транспорта, энергетики, цифровых связей и торговли. В рамках проекта приоритетом также определено усиление функционирования Транскаспийского транспортного коридора.

Член Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос заявила: "В период роста напряженности отрадно видеть, что многие страны объединяются вокруг общего проекта. Нам нужны надежные торговые маршруты, и Транскаспийский коридор является именно таким маршрутом. В ближайшие 15 лет объемы торговли могут вырасти в пять раз".

В свою очередь комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела отметил: "Эти инвестиции послужат модернизации пунктов пересечения границ, развитию инфраструктуры и упрощению процедур торговли. Цель заключается в создании более быстрых, надежных и прочных связей".

Комиссар по устойчивому транспорту Апостолос Цицикостас подчеркнул, что сильные транспортные сети имеют решающее значение для конкурентоспособности экономики, и данный проект создаст новые экономические возможности как для Европы, так и для стран-партнеров.