Эмин Амруллаев прояснил свои слова о стоимости образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев разъяснил свои высказывания о плате за обучение, озвученные им в интервью и неверно истолкованные общественностью.

Как передает Day.Az, он разместил соответствующую публикацию на своей странице в соцсети Facebook.

"В каждом интервью мы как министерство науки и образования, затрагивая определенные моменты, стараемся оживить общественную дискуссию в сфере образования, и как государственная структура считаем такие обсуждения полезными. Почти после каждого интервью мы также становимся свидетелями того, как некоторые из высказанных мыслей вырываются из контекста и направляются в неверное русло, что само по себе наносит ущерб эффективности дискуссии. Оставляя в стороне вопрос о том, происходит ли это намеренно или по незнанию, перехожу к сути дела - то есть к повторному комментированию мыслей, высказанных в последнем интервью по поводу расходов на высшее образование.

Высказанная мною мысль заключалась в том, что размер платы за обучение (расходов на обучение) в расчете на одного студента в Азербайджане ниже по сравнению с развитыми странами. Хотя низкая плата за обучение воспринимается положительно с социальной точки зрения, в целом это фактор, влияющий на качество образования. То есть образование, как и другие сферы, требует инвестиций, или же одним из основных факторов, влияющих на качество образования, является финансирование. Поскольку в системе высшего образования заработная плата преподавателей, материально-техническая база, исследования и другие вопросы зависят от этих расходов. Некоторые граждане, комментирующие эти мысли, подчеркивают, что в ряде стран образование является "бесплатным", и утверждают, что высказанные мнения, мягко говоря, не соответствуют действительности. Кто-то писал комментарии, кто-то осуждал, а кто-то создавал постеры и пытался распространить их среди широких масс. Как же обстоят дела на самом деле?

Во-первых, "бесплатного" образования нет нигде в мире. Образование всегда платное. В приводимых в качестве примера странах, таких как Австрия, Германия и Франция, ежегодные расходы на обучение на ступени бакалавриата в вузах составляют 10 000 - 18 000 евро (с учетом паритета покупательной способности). Сумма в 500 - 1000 евро, которую студент платит в Австрии или Франции, - это регистрационный взнос за 1 семестр, то есть это не плата за обучение. Иными словами, плата (или расходы) за обучение в этих странах не низкая, просто эти расходы для определенного числа граждан покрываются государством. При этом далеко не все граждане хотят иметь высшее образование. Примерно 40-60% выпускников получают профессиональное образование. Для подтверждения написанного мною и получения более подробной информации вы можете перейти по следующей ссылке: https://www.oecd.org/.../how-is-tertiary-education..."

Министр также разъяснил ситуацию внутри страны: "А какова ситуация с этим в нашей стране? В Азербайджане также определенное число граждан (более половины тех, кто ежегодно поступает на ступень бакалавриата, - это примерно более 30 000 студентов) получает образование за счет государства, или, иными словами, учится бесплатно. Это количество финансируется на основе государственного заказа. Другими словами, государство, анализируя будущие потребности экономики, берет на себя обучение необходимого количества граждан. Некоторые специальности (например, медицинские, сельскохозяйственные специальности) полностью финансируются на основе государственного заказа, поскольку в этих специальностях видится серьезная необходимость. В то же время для постепенного достижения повышения качества ежегодно в рамках программы SABAH по ряду специальностей к расходам на обучение добавляются средства в размере суммы госзаказа. Программы двойных дипломов, программы, преподаваемые в совместных с другими странами университетах, также обходятся дороже по сравнению с государственным заказом. Для информации отмечу, что расходы на обучение в программах такого типа сопоставимы с развитыми странами.

Вы можете задать вопрос: а почему в Азербайджане существует и платное образование? Этот момент больше связан со спросом на высшее образование - в стране чуть ли не каждый хочет получить высшее образование, или же число желающих стать юристами превышает потребность в юристах на рынке труда. Государство же финансирует граждан только в том количестве, которое считает необходимым. Продолжим на примере специальности "юриспруденция": на основе государственного заказа ежегодно финансируются или учатся "бесплатно" 600 студентов. Тем не менее дополнительно на специальность "юриспруденция" на платной основе принимаются еще 895 человек. Хотя баллы, набранные этими 895 лицами, позволяли им учиться на основе государственного заказа (без оплаты) по другим специальностям, они выбирают специальность юриста на платной основе. То есть имеется множество абитуриентов, которые предпочитают за счет собственных средств учиться по тем специальностям, о которых мечтают, нежели учиться бесплатно (за счет государства)".

Э. Амруллаев в своей публикации подчеркнул, что хотя стоимость государственного заказа поэтапно повышается, средства, выплачиваемые гражданином по многим специальностям, ниже стоимости госзаказа: "Иными словами, ежегодная плата за обучение в высших учебных заведениях Азербайджана для того, чтобы стать инженером по компьютерной инженерии, специалистом по финансам или инженером-строителем, составляет 1500-2000 AZN. Мой аргумент заключается в том, что за эту сумму невозможно подготовить качественного, конкурентоспособного на глобальном уровне специалиста. То есть, если ежемесячная заработная плата качественного ИТ-специалиста составляет 2500-5000 манатов, выпускник возвращает средства, потраченные на все обучение (2000 AZN х 4 года = 8000 манатов), за 3-4 месяца. Люди, хоть немного разбирающиеся в финансах, поймут, что ни от одних инвестиций такой уровень доходности невозможен. Иными словами, конечным результатом образования по очень низкой цене в лучшем случае может стать диплом.

Какова была цель сказанного? Цель вовсе не в том, чтобы поднять плату за обучение в высших учебных заведениях. Намерение состоит в том, чтобы конструктивно обсудить эту реальность. Реальность такова, что плата за обучение (расходы) студентов, которые учатся в рамках государственного заказа, групп SABAH, программ двойных дипломов, и совместных университетских проектов с зарубежными странами, покрывается государством. Необходимое для экономики количество специалистов финансируется именно этим путем. Государство поэтапно увеличивает финансирование в данном направлении. Поскольку большее количество людей мечтает получить высшее образование, этим лицам создается возможность получать высшее образование и на платной основе. Хотя низкая плата за обучение на платной основе в краткосрочной перспективе кажется удобной для этого студента, в долгосрочной перспективе это не приводит ни к чему полезному ни для него самого, ни для общества.

Как министерство науки и образования мы сторонники того, чтобы больше граждан Азербайджана получало высшее образование. Но, наряду с количеством, нужно думать и о качестве. Качество связано как с количеством, так и с финансами, общим качеством образования и другими факторами. Мы верим, что в долгосрочной перспективе, поэтапно мы сможем найти общий баланс этих факторов - для этого нужно время. Посыл же гражданам заключается в том, чтобы в некоторых случаях вместо получения диплома некачественного высшего образования они также рассматривали выбор в пользу получения качественного профессионального образования".

Министр науки и образования добавил, что в подобных дискуссиях, пожалуй, самым легким кажется написание необоснованных комментариев в социальных сетях: "Но комментарии, позиции должны основываться на каких-то фактах и веских аргументах. Политика в сфере образования - достаточно сложная область, принятие решений всегда проходит через какой-то трудный выбор. Воспринимать регистрационный взнос, уплачиваемый студентом, как расходы на обучение и преподносить это обществу как новость - демонстрация ошибочной и очень поверхностной позиции. Такая позиция не ведет вперед ни нашего гражданина, ни нашу страну. Наша же цель - развитие и прогресс".

Отметим, что ранее министр науки и образования Эмин Амруллаев дал совместное интервью АМИ Trend, информационному агентству АПА и телеканалу "Xəzər TV". Высказанные министром в интервью мнения относительно платы за обучение вызвали дискуссии.