Какой будет температура воды на пляжах 25 июня?

25 июня на пляжах Абшерона ожидаются благоприятные погодные условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в течение дня будет дуть северо-восточный ветер, который к вечеру сменится северо-западным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса тепла, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Ших) - 24-25 градусов.

Вместе с тем Министерство здравоохранения предупредило о качестве морской воды на некоторых пляжах. Согласно заявлению ведомства, результаты лабораторных исследований показали, что в ряде районов образцы воды не соответствуют санитарным нормам и требованиям.

По итогам мониторинга было выявлено загрязнение морской воды сточными и отходными водами на пляжах, расположенных в поселках Тюркан, Говсан, Ших и Сахиль города Баку, а также в населенных пунктах Ашагы Нюведи, Сютямурдов и Кичик Базар Лянкяранского района и в Ниязобе Хачмазского района.

В связи с этим на указанных пляжах временно ограничено использование морской воды для купания.