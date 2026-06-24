Какой будет температура воды на пляжах 25 июня? - ПРОГНОЗ
25 июня на пляжах Абшерона ожидаются благоприятные погодные условия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в течение дня будет дуть северо-восточный ветер, который к вечеру сменится северо-западным.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23 градуса тепла, а на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль и Ших) - 24-25 градусов.
Вместе с тем Министерство здравоохранения предупредило о качестве морской воды на некоторых пляжах. Согласно заявлению ведомства, результаты лабораторных исследований показали, что в ряде районов образцы воды не соответствуют санитарным нормам и требованиям.
По итогам мониторинга было выявлено загрязнение морской воды сточными и отходными водами на пляжах, расположенных в поселках Тюркан, Говсан, Ших и Сахиль города Баку, а также в населенных пунктах Ашагы Нюведи, Сютямурдов и Кичик Базар Лянкяранского района и в Ниязобе Хачмазского района.
В связи с этим на указанных пляжах временно ограничено использование морской воды для купания.
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