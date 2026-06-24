БФБ оценила эффект IPO PASHA Bank

Отношение рыночной капитализации к валовому внутреннему продукту (ВВП) Азербайджана в результате публичного размещения акций (IPO) PASHA Bank увеличилось примерно на 1 процентный пункт и приблизилось к 4%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов на церемонии "Звонок открытия", посвященной регистрации эмиссии в рамках IPO ОАО PASHA Bank и началу операций с акциями на вторичном рынке.

По словам Руслана Халилова, второе IPO, проведенное в Азербайджане за последние три года, свидетельствует о начале нового этапа развития национального рынка капитала.

"Успешное размещение третьего IPO в истории отечественного рынка капитала и одновременно второго IPO за последние три года позволяет нам с большей уверенностью говорить о том, что рынок капитала Азербайджана вступает в новую стадию развития. Этот этап характеризуется расширением возможностей привлечения капитала посредством эмиссии акций", - отметил он.

Председатель БФБ подчеркнул особую роль Центрального банка Азербайджана в формировании данной экосистемы.

"Как с точки зрения совершенствования нормативно-правовой базы, так и в части технологической и экспертной поддержки Центральный банк Азербайджана внес значительный вклад в развитие рынка капитала. Особое значение имеет формирование стратегического видения, необходимого для начала нового этапа развития отрасли, и его доведение до участников рынка", - сказал он.

Руслан Халилов также отметил, что Бакинская фондовая биржа и Национальный депозитарный центр в последние годы проделали значительную работу по технологическому и институциональному развитию рынка капитала.

"За последние три года была проведена масштабная работа по созданию технологических систем для рынка капитала, обеспечению интеграции с его участниками, совершенствованию процедур листинга, допуска ценных бумаг к торгам, организации торгов и других нормативных механизмов", - подчеркнул он.

Председатель БФБ также высоко оценил процесс IPO PASHA Bank.

"Это IPO было организовано на исключительно высоком профессиональном уровне. Представление финансовых показателей банка, взаимодействие с инвесторами и подробные ответы на все возникающие вопросы были обеспечены на самом высоком уровне. Уже сейчас видно, что система отношений с инвесторами выстроена профессионально, и это в дальнейшем окажет положительное влияние на обращение акций на вторичном рынке", - заявил он.

Руслан Халилов отметил, что IPO имеет и важное макроэкономическое значение.

"До настоящего времени отношение рыночной капитализации к валовому внутреннему продукту в Азербайджане составляло около 2,7-3%. В результате IPO PASHA Bank этот показатель увеличивается примерно на 1 процентный пункт и приближается к 4%. Это является существенным вкладом в развитие как рынка капитала, так и экономики страны в целом", - добавил он.

Он также выразил благодарность инвестиционным компаниям и другим участникам рынка, задействованным в процессе IPO.