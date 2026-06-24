В ЮАР начали бороться с миграцией из африканских стран

В ЮАР начали бороться с миграцией из других африканских стран.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тысячи граждан Малави проходят процедуру репатриации в Дурбане, что, как считается, является одной из крупнейших операций по депортации в Южной Африке за всё время.

Ранее гражданская организация March and March дала нелегальным мигрантам срок до 30 июня 2026 года, чтобы добровольно и безопасно покинуть Южную Африку.

Представляем вашему вниманию данное видео: