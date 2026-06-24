https://news.day.az/world/1843715.html В ЮАР начали бороться с миграцией из африканских стран - ВИДЕО В ЮАР начали бороться с миграцией из других африканских стран. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Тысячи граждан Малави проходят процедуру репатриации в Дурбане, что, как считается, является одной из крупнейших операций по депортации в Южной Африке за всё время.
В ЮАР начали бороться с миграцией из африканских стран - ВИДЕО
В ЮАР начали бороться с миграцией из других африканских стран.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тысячи граждан Малави проходят процедуру репатриации в Дурбане, что, как считается, является одной из крупнейших операций по депортации в Южной Африке за всё время.
Ранее гражданская организация March and March дала нелегальным мигрантам срок до 30 июня 2026 года, чтобы добровольно и безопасно покинуть Южную Африку.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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