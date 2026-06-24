Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,67 доллара США, или на 0,83%, составив 79,76 доллара США за баррель.

Об этом сообщил Day.Az источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,78 доллара США, или на 1%, и составила 77,35 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,84 доллара США, или на 1,62%, составив 51,03 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,88 доллара США, или на 1,15%, составив 75,39 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.