Азербайджанская нефть изменилась в цене
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,67 доллара США, или на 0,83%, составив 79,76 доллара США за баррель.
Об этом сообщил Day.Az источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,78 доллара США, или на 1%, и составила 77,35 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,84 доллара США, или на 1,62%, составив 51,03 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,88 доллара США, или на 1,15%, составив 75,39 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.
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