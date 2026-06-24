В Лиме отметили 30-летие дипотношений Азербайджана и Перу

23 июня в столице Перу, городе Лима, состоялся торжественный концерт, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Перу.

Как передает Day.Az, мероприятие было организовано дипломатическим представительством Азербайджана в Перу при поддержке Министерства иностранных дел Перу, муниципалитета города Лима и Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

Концерт прошел в театре Мануэля Асенсио Сегуры (Teatro Segura) - одном из исторических архитектурных памятников Лимы, входящем в число старейших театров Латинской Америки и считающемся одним из важнейших символов культурного наследия Перу.

В юбилейном мероприятии приняли участие министр по делам женщин и уязвимых слоев населения Перу Эдит Париона Валер, вице-мэр города Лима Фабиола Моралес, глава муниципалитета Мирафлорес города Лима Карлос Каналес, представители Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, Министерства культуры и Конгресса Перу, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, мэры различных регионов, представители азербайджанской диаспоры, общественно-политических, культурных и деловых кругов, ученые и др.

Выступая на открытии мероприятия, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Мексиканских Соединенных Штатах, одновременно аккредитованный в Перу, Сеймур Фаталиев отметил, что празднование 30-летия установления дипломатических отношений является показателем успешного развития дружбы, взаимного уважения и сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что за последние годы значительно расширились политический диалог, межпарламентские связи, сотрудничество в рамках международных организаций, а также взаимодействие в сферах культуры и образования.

Посол также оценил проведение первых политических консультаций между Азербайджаном и Перу, деятельность групп межпарламентской дружбы и взаимную поддержку на международных площадках как важные шаги в развитии двусторонних отношений. Отметив, что культура является одним из главных мостов, сближающих народы, он подчеркнул наличие широкого потенциала для дальнейшего углубления культурного обмена и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В завершение своего выступления посол выразил уверенность в том, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Перу будут и впредь укрепляться, развиваясь по новым направлениям и служа благополучию обоих народов.

Затем директор Департамента Европы Министерства иностранных дел Перу, чрезвычайный и полномочный посол Луис Альберто Кампана подчеркнул динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Перу в последние годы. Отметив важность расширения политического диалога и углубления взаимовыгодного сотрудничества, он заявил, что перуанская сторона готова и далее развивать партнерство с Азербайджаном в различных сферах, включая культуру, образование и международные инициативы.

Депутат Конгресса Перу, член межпарламентской группы дружбы Перу - Азербайджан Розангелла Андреа Барбаран Рейес выразила удовлетворение развитием межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Она подчеркнула важную роль культурной дипломатии в укреплении взаимопонимания и дружбы между народами, отметив, что подобные мероприятия способствуют дальнейшему расширению гуманитарных и культурных связей между Азербайджаном и Перу.

После официальных выступлений участникам мероприятия была представлена специальная концертная программа, состоящая из произведений азербайджанских и перуанских композиторов, отражающих богатое культурное наследие обоих народов. Торжественная музыкальная программа, подготовленная под художественным руководством известного азербайджанского маэстро, художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного симфонического оркестра, главного дирижера Бакинского камерного оркестра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, с участием перуанской оперной певицы Розы Пароди и Симфонического оркестра Перу, была встречена гостями с большим интересом и продолжительными аплодисментами.

В мероприятии приняли участие более 700 гостей.

Юбилейный концерт стал ярким воплощением дружбы и культурных связей между Азербайджаном и Перу, еще раз продемонстрировав взаимный интерес к расширению сотрудничества между двумя странами в различных сферах.