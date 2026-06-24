Президент Ильхам Алиев: Мы всегда ощущали последовательную поддержку ОИС

Мы всегда ощущали последовательную поддержку ОИС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 20-й Сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

В обращении главы государства отмечается, что, демонстрируя решительную позицию как в период продолжавшейся почти 30 лет агрессии Армении против Азербайджана, так и в послевоенный период, ОИС принимала резолюции и заявления, решительно осуждающие оккупацию, поддерживающие правое дело, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, приветствующие восстановительные и созидательные работы на освобожденных территориях.

"Хотел бы особо подчеркнуть деятельность Контактной группы в рамках ОИС по агрессии Армении против Азербайджана. Мы высоко ценим такое отношение братских стран", - отмечается в обращении.