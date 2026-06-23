Мелодия времени - память о Бюльбюле объединила поколения

В Мемориальном музее Бюльбюля отметили 129-ю годовщину со дня рождения этого великого артиста. Концертная программа была посвящена памяти мастера, ставшего основоположником профессиональной вокальной школы Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Памятный вечер открыла директор музея Фаргана Джаббарова. В своем выступлении она отметила выдающиеся заслуги легендарного тенора, внесшего неоценимый вклад в развитие культуры Азербайджана.

К гостям вечера обратилась и искусствовед, доктор философии Саадат Тахмиразгызы. Она также подчеркнула колоссальную роль, которую сыграл прославленный певец Бюльбюль в становлении и обогащении музыкальной культуры Азербайджана.

В концертной программе приняли участие солисты Азербайджанского государственного академического музыкального театра, а также творческая молодежь - студенты Азербайджанской национальной консерватории и воспитанники Гимназии искусств при ней. Именитые артисты театра и молодые певцы исполнили бессмертные шедевры из репертуара легендарного маэстро.

Ярким завершением вечера стал показ архивной видеозаписи - гости смогли вновь насладиться знаменитой арией Кёроглу из одноименной оперы Узеира Гаджибейли в непревзойденном исполнении самого Бюльбюля.