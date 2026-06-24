Азербайджан открывает новые перспективы для экономики Туркменистана

Источник: АМИ Trend

22-23 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находился в Азербайджане с государственным визитом, в рамках которого провел переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым, посетил города Физули и Шуша, а также принял участие в церемонии обмена подписанными двусторонними документами. По итогам визита стороны заключили ряд соглашений в сферах транспорта, морского судоходства, промышленности, инвестиций и других направлениях, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в энергетике, логистике и производственном секторе. В рамках визита Азербайджан также передал в дар Туркменистану нефтяной танкер, что стало дополнительным элементом расширяющегося сотрудничества в сфере морских перевозок на Каспии.

Перечень подписанных документов отражает не новые приоритеты Туркменистана, а следующий этап политики, которую страна проводит уже несколько лет. За это время Ашхабад активно развивал нефтегазовый сектор, модернизировал транспортную инфраструктуру и расширял производственные мощности в промышленности. По мере завершения многих из этих проектов на первый план выходит задача их интеграции в международные экономические связи. Именно поэтому в центре переговоров президентов Туркменистана и Азербайджана оказались энергетика, логистика и промышленная кооперация - сферы, в которых Баку способен выступать для Ашхабада не только партнером, но и важным связующим звеном с более широкими региональными и глобальными рынками.

Энергетический сектор

Энергетика стала одним из ключевых направлений переговоров не случайно. В последние месяцы Туркменистан последовательно расширяет как мощности по добыче энергоресурсов, так и потенциальные экспортные возможности. Так, 17 апреля страна приступила к реализации четвертого этапа разработки газового месторождения Галкыныш совместно с китайской государственной энергетической компанией CNPC.

Параллельно развивается каспийское нефтяное направление. Государственный концерн "Hazarnebit" и малайзийская PETRONAS подписали соглашение о разделе продукции по морским блокам туркменского сектора Каспия, включая блоки 19 и 20, где ведется разработка углеводородных ресурсов на шельфе. Это усиливает значение именно нефтяного сегмента Каспия в структуре будущего экспорта и напрямую повышает роль морской логистики.

На этом фоне логичным выглядит и расширение транспортной инфраструктуры на Каспии, включая передачу Азербайджаном Туркменистану нефтяного танкера, который может использоваться для морских перевозок углеводородов. Это открывает дополнительные возможности для наращивания добычи нефти на шельфе.

Одновременно туркменские власти все чаще говорят о новых экспортных направлениях. В апреле, отвечая на вопрос Trend, главный редактор газеты Türkmen Dünýäsi Батыр Мурадов заявил, что Туркменистан рассматривает возможность поставок газа в Европу через Азербайджан. Позднее министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов также подтвердил заинтересованность страны в развитии энергетического сотрудничества с европейскими партнерами. Эти заявления укладываются в более широкую стратегию диверсификации экспортных маршрутов туркменских энергоресурсов.

Важным фактором является и позиция Ирана. В интервью Trend заместитель министра нефти Ирана и глава Национальной газовой компании страны Саид Тавакколи заявил, что Тегеран готов обеспечить транзит газа из Туркменистана через свою территорию в третьи страны. Именно через Иран уже реализовывался механизм своповых поставок туркменского газа в Азербайджан: газ поступал в северные регионы Ирана, после чего эквивалентные объемы передавались Азербайджану. По словам Тавакколи, развитие газотранспортной инфраструктуры позволит в будущем значительно увеличить объемы таких операций.

В более широком контексте этот подход подтверждается и заявлениями туркменской стороны о своем стремлении выстраивать многовекторную экспортную модель. В частности, в ходе контактов с британским бизнес-сообществом в Лондоне в феврале Туркменистан подчеркнул готовность к расширению энергетического сотрудничества с Соединенным Королевством, включая обсуждение альтернативных маршрутов поставок газа и долгосрочных контрактов.

Таким образом, энергетическая повестка переговоров в Баку отражает системный процесс: Туркменистан одновременно наращивает добычу и формирует новые экспортные маршруты, в которых Азербайджан выступает ключевым транзитным звеном.

Транспортный сектор

Транспортный сектор стал одним из ключевых направлений, вокруг которых формируется логика внутренней и внешнеэкономической политики Туркменистана. В последние годы страна последовательно усиливает институциональную и инфраструктурную базу логистики.

В рамках этой политики в феврале было создано министерство автомобильных дорог на базе упраздненного Государственного агентства по управлению дорожным строительством, что стало шагом к централизации управления дорожной инфраструктурой. Параллельно реализуются крупные проекты по модернизации и расширению транспортной сети. Также страна продолжает масштабное развитие магистральной сети. Ключевым проектом остается высокоскоростная автомагистраль Ашхабад-Туркменабат, поэтапно вводимая в эксплуатацию: участок Ашхабад-Теджен был открыт в 2021 году, участок Ашхабад-Мары - в 2024 году, а завершающий сегмент Мары-Туркменабат был торжественно открыт 10 апреля 2026 года с участием Президента страны.

Отдельное значение имеет развитие морской логистики на Каспии. В 2018 году был введён в эксплуатацию Балканский судостроительно-судоремонтный завод в Туркменбаши, который стал базовой площадкой для формирования национального судостроительного потенциала.

На этой базе в мае 2026 года состоялся ввод в эксплуатацию нового сухогрузного судна "Gadamly", построенного при участии южнокорейских партнёров. Оно было официально введено в эксплуатацию 9 мая 2026 года в ходе церемонии с участием Президента Туркменистана. Судно рассчитано на перевозку сухих грузов и контейнеров и предназначено для работы на каспийских маршрутах, усиливая возможности страны в сфере региональных перевозок.

При этом уже заявлено строительство еще одного аналогичного судна - "Menzil", что указывает на формирование системного подхода к расширению собственного торгового флота.

Совокупность этих шагов показывает, что транспортная политика Туркменистана направлена не только на развитие внутренней связности, но и на усиление роли страны как каспийского транзитного узла. Именно в этом контексте наиболее проявляется практическая составляющая взаимодействия Туркменистана с Азербайджаном, поскольку именно каспийская логистика становится ключевым звеном между Центральной Азией и международными транспортными коридорами.

Промышленный сектор

Промышленная политика Туркменистана в последние годы смещается в сторону углубления переработки природных ресурсов и развития экспортно-ориентированных производств, прежде всего в химической и нефтехимической сфере.

В этом контексте ключевую роль играет сотрудничество с международными промышленными компаниями. В частности, Mitsubishi Heavy Industries в эксклюзивном комментарии Trend отмечала значительный потенциал туркменского химического и нефтехимического сектора, подчеркивая, что развитие переработки природного газа может стать одним из драйверов промышленного роста страны. Компания также взаимодействует с "Turkmenhimiya" в рамках проектов по производству аммиака и карбамида, что отражает устойчивый интерес к долгосрочной индустриальной кооперации.

Таким образом, промышленный сектор Туркменистана формирует вторую опору экономической трансформации - наряду с энергетикой и транспортом - создавая внутреннюю базу для расширения экспорта готовой продукции. В этих условиях развитие промышленности напрямую связано с необходимостью устойчивых логистических маршрутов, где Азербайджан выступает ключевым транзитным звеном.

Параллельно Туркменистан усиливает ориентацию на европейские рынки как один из ключевых внешних векторов промышленного экспорта. В этом контексте важным сигналом стали контакты с европейскими партнерами, включая обсуждение расширения поставок текстильной продукции через Германию и Словакию, что отражает стремление страны закрепиться в более диверсифицированных логистических цепочках с выходом на ЕС. Эти шаги дополняют более широкую стратегию по формированию "европейского окна" для несырьевого экспорта, где промышленная продукция рассматривается как один из основных элементов будущей экспортной структуры.

Таким образом, визит Сердара Бердымухамедова в Азербайджан и подписанные по его итогам документы отражают переход к более прикладному этапу взаимодействия, связанному с энергетикой, транспортом и промышленностью.

Туркменистан усиливает добывающие и перерабатывающие мощности, развивает каспийские проекты и обозначает интерес к диверсификации экспортных маршрутов, включая европейское направление через Азербайджан. Параллельно формируются транспортная база для расширения транзита и промышленная политика, ориентированная на углубление переработки и экспорт готовой продукции.

В этих условиях Азербайджан выступает ключевым партнером, обеспечивающим сопряжение энергетических, транспортных и промышленных потоков.