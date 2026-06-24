Китайские разработчики пожаловались на Apple

Группа из 48 китайских разработчиков приложений для iOS обратилась с антимонопольной жалобой на Apple в Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на South China Morning Post.

В открытом письме разработчики обвинили компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и завышенных комиссиях в App Store. По их мнению, Apple не выполнила обещание обеспечить для китайского рынка самые низкие тарифы, в связи с чем они призвали регулятора начать расследование.

В настоящее время Apple взимает в Китае комиссию в размере 25% с платных приложений и встроенных покупок. В марте компания снизила этот показатель с 30%, а комиссию за продление подписок и для участников некоторых партнерских программ - с 15% до 12%.

Разработчики также указали на недавние изменения политики Apple в других странах. В частности, в Бразилии комиссия была снижена до 10-21% от суммы транзакции с дополнительным сервисным сбором в 5%, а также было разрешено распространение приложений через альтернативные магазины. Аналогичные меры ранее были приняты и в Японии.

Авторы обращения считают, что допуск сторонних магазинов приложений в Китае, по примеру Евросоюза, позволил бы сократить фактическую комиссию Apple примерно до 5%.

В последние годы компания сталкивается с усилением контроля со стороны регуляторов. Так, в прошлом году Apple была оштрафована в Евросоюзе на 500 млн евро за нарушение требований Digital Markets Act и в настоящее время оспаривает это решение.

Согласно данным Apple, в 2025 году экосистема App Store обеспечила разработчикам продажи на сумму свыше 1,4 трлн долларов, из которых 562 млрд долларов пришлись на Китай.