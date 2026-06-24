Аарон Рэмси возглавил "Оксфорд Юнайтед"

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Уэльса Аарон Рэмси назначен главным тренером "Оксфорд Юнайтед".

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

"Для меня большая честь возглавить "Оксфорд Юнайтед". Во время переговоров я почувствовал амбиции клуба и стремление добиваться высоких результатов. Это решение вызывает у меня большой энтузиазм", - заявил Рэмси.

По его словам, к тренерской работе он готовился на протяжении многих лет, перенимая опыт у ведущих специалистов мирового футбола. Рэмси отметил, что намерен привить команде культуру профессионализма и трудовой этики.

В минувшем сезоне "Оксфорд Юнайтед" покинул Чемпионшип и следующий чемпионат проведет в Лиге 1.