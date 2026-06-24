В Гяндже внедорожник столкнулся с мопедом:

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, внедорожник столкнулся с мопедом. В результате ДТП водитель мопеда, А.Исмаилов 2004 года рождения, скончался на месте от полученных травм.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.