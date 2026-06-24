Адиль Керимли на открытии III Международного форума искусства макома

В городе Наманган Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония открытия III Международного форума искусства макома (мугам), организованного под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В церемонии открытия также приняла участие делегация Азербайджанской Республики во главе с министром культуры Адилем Керимли, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

В форуме, в котором участвуют известные музыкальные деятели, исполнители, исследователи и представители сферы культуры из ряда стран, мероприятия продлятся до 26 июня.

В рамках форума обсуждаются история и современные направления развития искусства макома, считающегося одной из важнейших ветвей восточного классического музыкального наследия, а также вопросы его сохранения и передачи будущим поколениям.

Основанный в 2018 году и проводимый раз в два года Международный форум искусства макома признан авторитетной международной культурной платформой, включающей научно-практические конференции, концертные программы, мастер-классы и творческие дискуссии. Одной из основных целей форума является продвижение богатых традиций восточного музыкального наследия на глобальном уровне, укрепление культурного диалога между народами и расширение творческого сотрудничества.

Участие азербайджанской делегации в форуме имеет особое значение с точки зрения международного продвижения богатого музыкального наследия страны, популяризации общих культурных ценностей тюркского мира и развития культурной дипломатии.