https://news.day.az/society/1843797.html В ABB прокомментировали сообщения о неожиданном списании средств - ФОТО ABB сообщил о возникновении технической проблемы при проведении некоторых карточных операций. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в уведомлении, направленном пользователям через мобильное приложение банка. По информации банка, причиной стали технические неполадки в системах стороннего поставщика услуг.
В ABB прокомментировали сообщения о неожиданном списании средств - ФОТО
Банк ABB сообщил о возникновении технической проблемы при проведении некоторых карточных операций.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в уведомлении, направленном пользователям через мобильное приложение банка.
По информации банка, причиной стали технические неполадки в системах стороннего поставщика услуг.
"В настоящее время из-за технических сложностей на стороне третьей стороны произошло дополнительное списание средств с банковских карт. Проблема будет устранена в ближайшее время. Благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
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