В ABB прокомментировали сообщения о неожиданном списании средств

Банк ABB сообщил о возникновении технической проблемы при проведении некоторых карточных операций.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в уведомлении, направленном пользователям через мобильное приложение банка.

По информации банка, причиной стали технические неполадки в системах стороннего поставщика услуг.

"В настоящее время из-за технических сложностей на стороне третьей стороны произошло дополнительное списание средств с банковских карт. Проблема будет устранена в ближайшее время. Благодарим за понимание", - говорится в сообщении.