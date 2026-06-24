Глава МИД Израиля раскритиковал международные СМИ

Глава МИД Израиля Гидеон Саар раскритиковал освещение ситуации вокруг Ливана в международных СМИ.

Как передает Day.Az, после разговора с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг он заявил, что в ходе беседы подчеркнул масштаб ракетных, дроновых и других атак по Израилю с территории Ливана.

По словам Саара, Израиль действует для защиты своих граждан и населенных пунктов. Он также отметил, что жители северных районов Израиля вернулись домой после более чем года вынужденного отсутствия.

"Большинство международных СМИ сегодня показывают ситуацию только с одной стороны границы", - заявил он.

Саар также обвинил правительство Ливана в отсутствии практических шагов против "Хезболлы", в том числе для прекращения атак на израильских граждан.