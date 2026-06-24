Арестован водитель, совершивший автохулиганство под воздействием наркотиков

Водитель, занимавшийся опасным вождением под воздействием наркотиков, арестован.

Как сообщает Day.Az, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции, был задержан водитель, совершавший грубые нарушения правил дорожного движения.

Согласно информации ведомства, сотрудники Экологического контрольного батальона привлекли к ответственности водителя автомобиля марки Khazar Эльгюна Ахмедова за грубое нарушение общественного порядка.

В ходе расследования было установлено, что мужчина совершал противоправные действия под воздействием наркотических средств, управляя арендованным автомобилем. Отмечается, что своими опасными маневрами он подвергал риску как собственную жизнь, так и жизни других участников дорожного движения.

По данным полиции, находившиеся в автомобиле пассажиры не только не пытались остановить водителя, но и снимали происходящее на мобильный телефон, тем самым поощряя его поведение.

Собранные материалы были направлены в суд. Решением суда Эльгюн Ахмедов лишен права управления транспортными средствами сроком на один год, а также подвергнут административному аресту на один месяц.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции напомнили водителям, что соблюдение правил дорожного движения является не только законной обязанностью, но и проявлением уважения к человеческой жизни и безопасности.