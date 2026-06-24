Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло Азербайджану

Председательство в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) перешло от Индонезии к Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, передача председательства состоялась на официальной церемонии открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС.

Отметим, что в мероприятии принимают участие свыше 400 делегатов.