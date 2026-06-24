https://news.day.az/politics/1843681.html Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло Азербайджану Председательство в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) перешло от Индонезии к Азербайджану. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, передача председательства состоялась на официальной церемонии открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС.
Председательство в Парламентском союзе ОИС перешло Азербайджану
Председательство в Парламентском союзе государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) перешло от Индонезии к Азербайджану.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, передача председательства состоялась на официальной церемонии открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС.
Отметим, что в мероприятии принимают участие свыше 400 делегатов.
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