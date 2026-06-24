В Баку проходит церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза ОИС

В Баку при организационной поддержке Милли Меджлиса Азербайджанской Республики проходит церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества (PUIC).

На церемонии открытия ожидаются выступления спикеров и вице-спикеров парламентов стран ОИС, а также представителей международных организаций, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

В рамках сессии состоится обмен мнениями по основным задачам, стоящим перед организацией.

В мероприятии, которое продлится до 25 июня, ожидается участие парламентских делегаций более чем из 40 стран, спикеров более чем 10 государств, а также представителей 10 международных организаций.

В рамках мероприятия пройдут обсуждения на тему "Продвижение устойчивого и инклюзивного экономического развития в государствах - членах ОИС посредством парламентского сотрудничества".

Всего в мероприятии, как ожидается, примут участие более 400 представителей.

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