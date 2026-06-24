Гороскоп на 24 июня

Сегодня гороскоп предполагает стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если ваши дела идут по плану - отлично, если же в них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу. Другими словами, если вам кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты - сегодня есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в душе Овна проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок - только неприятности наживете. Все, что Овен задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Телец

Сегодня Телец может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Телец покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Тельца свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут склонны проявлять недюжинное упорство - причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить их в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самим Близнецам мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Рак

Сегодня Рак может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Рака может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Рака действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Лев

Сегодня у Льва вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Льва есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Лев сегодня хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Дева

Сегодня Дева из одного только спортивного интереса готова будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ней по этому поводу в споры - занятие абсолютно пустое, тем более что через полчаса Дева с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самой Деве этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать ее рассуждения, разинув рот!

Весы

Сегодня Весы будут упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Весы отступиться от своих замыслов - они воспримут это как неудачную шутку. А если и отступятся, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Весов велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Скорпион

Сегодня Скорпион готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Скорпиону нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Стрелец

Сегодня Стрелец может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Стрелец сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Козерог

Сегодня день у Козерога может пройти в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Козерогу было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Козерог готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день - дело пустое.

Водолей

Сегодня день у Водолея обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Водолею покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Рыбы

Сегодня Рыбам неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Рыб зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?