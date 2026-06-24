AMD может выпустить видеокарты RDNA 5 уже в 2027 году

AMD может выпустить видеокарты нового поколения на архитектуре RDNA 5 раньше ожидаемого срока - уже в 2027 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщил известный инсайдер Moore's Law Is Dead, сославшись на источники в отрасли.

По его данным, один из ключевых партнеров компании получил информацию о поставках первых настольных графических ускорителей RDNA 5 в середине 2027 года. Если эти сведения подтвердятся, официальный анонс и начало продаж новинок могут состояться до конца того же года.

Ранее аналитики предполагали, что следующее поколение игровых видеокарт AMD и NVIDIA появится не раньше 2028 года. Среди причин возможной задержки назывался дефицит микросхем памяти DRAM, который влияет на стоимость комплектующих и готовой продукции.

Потенциальный перенос сроков вперед может дать AMD дополнительное преимущество на рынке, позволив компании раньше конкурентов представить новые решения. Кроме того, запуск RDNA 5 может совпасть с выходом следующего поколения консолей Xbox. По неофициальной информации, будущая приставка под кодовым названием Project Helix получит графическую архитектуру RDNA 5 и может дебютировать в конце 2027 года.