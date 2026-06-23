Средний коридор является ключем к будущему торговли и энергетики Европы

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула стратегическую важность Среднего коридора, особенно его маршрута через Южный Кавказ, как жизненно важной альтернативы для торговли, энергетики и цифровой связности Европы в условиях растущей нестабильности в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеообращении, опубликованном в соцсети X, Кос отметила, что география и надёжная инфраструктура сегодня находятся в центре европейской экономической безопасности.

"Мы можем сделать торговые пути и энергетические связи Европы более защищёнными в мире, который совсем не является таковым. Долгое время мы полагались на два маршрута, связывающих Европу с Азией: северный - через Россию и южный - через Красное море и Суэцкий канал. Но конфликты делают эти маршруты ненадёжными", - заявила она.

Кос указала, что традиционные северный и южный маршруты стали уязвимыми. Многие суда вынуждены идти длинным обходным путём вокруг Мыса Доброй Надежды.

Особое внимание она уделила растущему значению региона Кавказа:

"Посмотрите на карту полётов: после начала войны в Иране почти все самолёты стали летать через Кавказ. Именно здесь, через Средний коридор, мы можем обеспечить безопасность наших торговых, энергетических и цифровых связей. Он соединяет Европу и Азию через Турцию и Южный Кавказ".

Кос отметила, что объём торговли по Среднему коридору уже вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом, что демонстрирует его растущий потенциал. Однако время доставки грузов пока может достигать 45 дней. Цель ЕС - сократить его до 15 дней за счёт модернизации дорог, железных дорог, портов и упрощения процедур на границах.

"Это позволит снизить затраты для наших компаний и сделать товары дешевле для жителей ЕС. Это поможет нам развивать экономику. Также это будет способствовать улучшению отношений между странами региона после десятилетий конфликтов и укреплению экономики наших восточных соседей", - подчеркнула она.

Марта Кос сравнила потенциальное влияние инициативы с ролью интеграции угля и стали в Европе после Второй мировой войны и назвала развитие Среднего коридора приоритетом Еврокомиссии.

"Обеспечение надёжных торговых, энергетических и цифровых связей через маршруты, которым можно доверять, остаётся ключевой задачей", - заключила она.