https://news.day.az/world/1843621.html Трамп пригрозил отменить встречи с Ираном - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречи с Ираном в случае отсутствия согласия по инспекциям МАГАТЭ. Как передает Day.Az, об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста. "Они (иранские официальные лица) нам сказали (это) внутри (в ходе переговоров, состоявшихся в Швейцарии). И у нас это закреплено - 100%, инспекции.
Трамп пригрозил отменить встречи с Ираном - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречи с Ираном в случае отсутствия согласия по инспекциям МАГАТЭ.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста.
"Они (иранские официальные лица) нам сказали (это) внутри (в ходе переговоров, состоявшихся в Швейцарии). И у нас это закреплено - 100%, инспекции. И, если бы они были правы (по поводу отсутствия взаимопонимания по инспекциям), я бы прямо сейчас отменил (дальнейшие) встречи", - заявил Трамп.
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