Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречи с Ираном в случае отсутствия согласия по инспекциям МАГАТЭ.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста.

"Они (иранские официальные лица) нам сказали (это) внутри (в ходе переговоров, состоявшихся в Швейцарии). И у нас это закреплено - 100%, инспекции. И, если бы они были правы (по поводу отсутствия взаимопонимания по инспекциям), я бы прямо сейчас отменил (дальнейшие) встречи", - заявил Трамп.