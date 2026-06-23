Председатель парламента Турции прибыл в Азербайджан

Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса.

В Баку Нуман Куртулмуш примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества.