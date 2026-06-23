https://news.day.az/politics/1843585.html Председатель парламента Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса. В Баку Нуман Куртулмуш примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества.
Председатель парламента Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО
Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса.
В Баку Нуман Куртулмуш примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества.
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