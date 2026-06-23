18 человек погибли из-за аномальной жары во Франции

По меньшей мере 18 человек, двое из которых дети, погибли во Франции из-за аномальной жары, которая настигла Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в связи с этим во многих школах страны либо отменены, либо же изменены расписания уроков. Рекордные температуры зафиксированы в Бордо на западе Франции (41,9°C) и Пуатье (41,2°C) в центральной части страны. В Париже показатели приблизились к самым высоким температурам за все время наблюдений.

В Британии температура может подняться свыше 39°C, что побьет рекорд июня, установленный в стране 1976 году В испанском городе Сан-Себастьян на севере температура достигла 40°C. В Италии также объявлен красный уровень опасности из-за жары.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации (WMO), темпы глобального потепления в Европе более чем вдвое превышают среднемировые.