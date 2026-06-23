Роналду стал первым футболистом, забившим голы на шести ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной рекорд в истории футбола.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 41-летний нападающий стал первым футболистом, кому удалось отметиться забитыми голами на шести чемпионатах мира.

Сегодня на 6-й минуте он поразил ворота команды Узбекистана в матче второго тура группового этапа ЧМ‑2026. Этот гол принес Роналду еще одно историческое достижение - он стал стал вторым футболистом старше 40 лет, который смог отличиться в матче чемпионата мира по футболу. Рекорд же по-прежнему принадлежит легендарному нападающему сборной Камеруна Роже Милле, который в 1994 году забил гол в ворота сборной РФ в возрасте 42 лет.

Отметим, что Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Ранее он выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.