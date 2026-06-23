ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Стартовал второй тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, после первых 45 минут впереди европейцы - 3:0.
22:00
Завершился первый тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди европейцы - 3:0.
21:40
Португалия громит Узбекистан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 39-й минуте третий гол своей сборной забил Криштиану Роналду.
21:26
Португалия упрочила преимущество в матче с Узбекистаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 17-й минуте второй мяч своей команды забил Нуну Мендеш.
21:12
Португалия выходит вперед в матче с Узбекистаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 6-й минуте счет открыл Криштиану Роналду.
21:00
Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Узбекистана, выступающими в группе К.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Хьюстоне.
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