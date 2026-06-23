ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана

Стартовал второй тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, после первых 45 минут впереди европейцы - 3:0.

22:00

Завершился первый тайм матча между сборными Португалии и Узбекистана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди европейцы - 3:0.

21:40

Португалия громит Узбекистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 39-й минуте третий гол своей сборной забил Криштиану Роналду.

21:26

Португалия упрочила преимущество в матче с Узбекистаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 17-й минуте второй мяч своей команды забил Нуну Мендеш.

21:12

Португалия выходит вперед в матче с Узбекистаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 6-й минуте счет открыл Криштиану Роналду.

21:00

Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Узбекистана, выступающими в группе К.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Хьюстоне.