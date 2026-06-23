Сотрудничество Азербайджана и Туркменистана выходит на новый стратегический уровень

Государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан можно рассматривать как очередной важный этап в развитии отношений между двумя братскими государствами. Проведённые в рамках визита встречи на высшем уровне, подписанные многочисленные документы и озвученные политические сигналы свидетельствуют о том, что сотрудничество между Баку и Ашхабадом уже выходит за рамки традиционных дружественных отношений и приобретает более системный и стратегический характер.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Азербайджан и Туркменистан объединяют не только общая история, язык и культура, но и современные геополитические и экономические интересы. Активное участие обеих стран в региональных транспортно-логистических проектах, их возрастающая роль в обеспечении энергетической безопасности, а также вклад в процессы интеграции тюркского мира в последние годы придали двусторонним отношениям новое содержание. Особого внимания заслуживают заявления Президента Ильхама Алиева, сделанные в ходе встречи в расширенном составе. Подчеркнув, что в настоящее время ключевыми вопросами глобальной повестки являются транспортная и энергетическая безопасность, глава государства отметил, что Азербайджан и Туркменистан играют важную роль как на национальном уровне, так и посредством совместных инициатив не только в регионе, но и в мировом масштабе, и значение этой роли в дальнейшем будет только возрастать. По сути, эти слова определяют основное направление будущего сотрудничества двух стран. Рост геополитической напряжённости в мире, потребность в новых торговых маршрутах и изменения на энергетических рынках ещё больше повысили значение Каспийского региона. Азербайджан и Туркменистан сегодня входят в число государств, находящихся в центре этих процессов", - отметил он.

По словам политолога, одним из важнейших итогов визита стало подписание масштабного пакета документов, охватывающего различные сферы сотрудничества. "Особого внимания среди них заслуживает соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере. Обе страны располагают значительными запасами углеводородов, а взаимодействие в энергетическом секторе на протяжении многих лет остаётся одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Новое соглашение создаёт правовую основу для дальнейшего развития сотрудничества на более системном и институциональном уровне.

Не менее важным является и соглашение об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества. Этот документ может стать эффективной платформой для увеличения товарооборота между двумя странами, расширения инвестиционных возможностей и реализации новых бизнес-проектов. Следует также особо отметить документы, подписанные в сфере транспорта и логистики. Утверждение технических условий по обмену предварительной информацией о перевозимых товарах и транспортных средствах является важным шагом на пути ускорения грузоперевозок, упрощения таможенных процедур и расширения транзитных возможностей. В современных условиях скорость и эффективность международной торговли во многом зависят именно от подобных технических механизмов", - подчеркнул он.

А.Гараев отметил, что транспортное сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном уже давно вышло за рамки двусторонних отношений и приобрело важное региональное значение.

"Маршруты, соединяющие Центральную Азию с Кавказом и Европой через Каспийское море, не только способствуют раскрытию экономического потенциала обеих стран, но и укрепляют их позиции на логистической карте Евразии. Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы особо подчеркнул этот аспект, отметив: "Сегодня не так-то много в мире надежных, безопасных транспортных путей, объединяющих страны, которые между собой сотрудничают". Конфликты в различных регионах мира, обеспокоенность вопросами безопасности торговых путей и формирование новых экономических центров повышают значение таких транзитных государств, как Азербайджан и Туркменистан. Именно в этих условиях сотрудничество Баку и Ашхабада в транспортной сфере приобретает ещё большее стратегическое значение", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что в ходе визита значительное внимание было уделено гуманитарным и культурным связям. "Проведение взаимных Дней культуры, визиты творческих коллективов и реализация гуманитарных проектов в последние годы способствуют дальнейшему укреплению связей между нашими народами. Такое взаимодействие формирует прочную социальную основу для устойчивого развития политических и экономических отношений. Особое место занимает проект строительства мечети в городе Физули, реализуемый при финансовой поддержке Туркменистана. Этот проект является одним из символов духовной близости двух государств. Президент Ильхам Алиев, говоря об этом, отметил: "Я хотел бы еще раз выразить благодарность Туркменистану, моему дорогому брату Аркадагу Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за помощь в восстановлении Карабаха. В июле прошлого года, когда он посещал нас, он выдвинул инициативу строительства мечети в городе Физули, строительство уже начато. Это было еще одним свидетельством искреннего дружественного отношения Туркменистана, его общенационального лидера, всего братского народа Туркменистана к Азербайджану". Значение данного проекта выходит далеко за рамки религиозного или архитектурного аспекта. Речь идёт о поддержке, которую братская страна оказывает восстановлению освобождённых территорий. Это ещё больше укрепляет духовную и эмоциональную составляющую азербайджано-туркменских отношений", - подчеркнул А.Гараев.

По его словам, внимания заслуживают также меморандумы, подписанные в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, труда и социальной защиты, спорта и промышленности. "Эти документы свидетельствуют о том, что стороны не намерены ограничивать сотрудничество исключительно крупными геополитическими и экономическими проектами. Напротив, речь идёт о расширении обмена опытом и углублении взаимодействия по широкому кругу направлений - от государственного управления до социальной сферы. Высказывание Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о том, что "сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будет развиваться по всем основным направлениям", также отражает этот подход. Перечень подписанных документов наглядно показывает, что данное заявление подкрепляется конкретными практическими шагами", - отметил он.

По словам политолога, ещё одним важным аспектом является выход отношений Азербайджана со странами Центральной Азии на качественно новый уровень. "В последние годы Баку значительно расширил взаимодействие с государствами региона. Активизация сотрудничества с Туркменистаном является важной частью этой политики. Представленность Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника свидетельствует о дальнейшем углублении связей страны с регионом. Достигнутые в ходе визита договорённости, подписанные документы и озвученные политические сигналы говорят о переходе азербайджано-туркменских отношений на качественно новый этап развития. Сегодня Баку и Ашхабад имеют общие интересы по широкому спектру направлений - от развития транспортных коридоров и энергетического сотрудничества до гуманитарных связей и экономического партнёрства. В условиях стремительных глобальных геополитических изменений это сотрудничество имеет важное значение не только для двух государств, но и для будущего развития всего Каспийского региона и тюркского мира в целом", - добавил А. Гараев.