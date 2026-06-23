Азербайджан и Иран обсудили развитие парламентских отношений

23 июня председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов встретился с членом парламента Исламской Республики Иран Рухоллой Мотефаккером Азадом, находящимся в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИК).

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межгосударственных и межпарламентских связей. Также говорилось об укреплении сотрудничества между законодательными органами двух стран, значимости регулярных встреч депутатов на международных платформах.

На встрече была подчеркнута важность проходящей в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, проводимых в ее рамках мероприятий и обсуждаемых вопросов с точки зрения усиления межпарламентского сотрудничества в мусульманском мире.

В ходе беседы были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.