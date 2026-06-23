Пожар в одном из самых высоких небоскребов Мадрида

В столице Испании вспыхнул пожар в одном из самых высоких небоскребов города - 49-этажной башне Torre Moeve высотой 248 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Telegraph, возгорание произошло во вторник около 17:00 по местному времени на одном из средних этажей здания. Над небоскребом поднялись густые клубы дыма, которые были видны из разных районов Мадрида.

Сотрудники, находившиеся внутри здания, были эвакуированы по лестницам. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Полиция сообщила, что пожар удалось взять под контроль. Информации о пострадавших пока не поступало. Вместе с тем местные СМИ сообщают, что после инцидента пропавшими без вести числятся три человека.

Причины возгорания пока не установлены.